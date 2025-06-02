Херсон очима американки: журналістка з США готує документалку про життя у місті

Американська журналістка Заріна Забріскі має українське коріння, але практично все своє життя мешкала у США. До початку великої війни Заріна була письменницею, та потім приїхала до України.

Тепер вона військова журналістка, працює на передовій і вже рік, як живе під обстрілами в Херсоні та знімає другу документальну стрічку.

Як журналістка з США висвітлює життя Херсона

Заріна переїхала до Миколаєва на початку 2022 року. Згодом після деокупації стала жити у Херсоні. Вона не просто пише про Україну. Ця війна для неї дуже особиста. Її родичі були з Умані та Одеси, та нині для неї рідним став Херсон. Згадує свою першу поїздку після звільнення міста.

Це був один із найнеймовірніших днів у моєму житті. Колективний дух свободи й тобі передається.

Заріна повернулася до Херсона через рік, залишилася попри страшні постійні обстріли, аби розповідати світові про російський терор.

— Була ідея жити, знімати, брати інтерв’ю про окупацію, про партизанство, вторгнення і скласти такий архів, щоби потім це також могло допомогти для трибуналів.

Заріна планує знімати другий фільм про російську агресію в Україні. Тепер про Херсон, про жахіття окупації, щоденне життя під обстрілами й сафарі на людей.

— Вони не тільки полюють і вбивають цивільних, вони скидують вибухівку, щоб здійснювати й пожежі. Потім вони почали скидувати “пелюстки” — антипіхотні міни. Вони такі маленькі, що ти їх не бачиш, і кольору трави — так Заріна розповідає про дронові атаки окупантів.

Свій фільм Заріна хоче зробити про життя в Херсоні очима самих містян. Вона прагне всьому світові розповісти про незламність українців.

— Херсон незламний, це правда. Вони думають, що там всі забились у підвалі та сидять трусяться. А ніхто не труситься. Театри працюють, я була на п’яти або шести прем’єрах.

Заріна розповідає і про наших захисників на передовій, каже, для неї вони всі герої.

То, що ми зараз сидимо, п’ємо такий гарний напій, а от там дітки граються — це усе тому, що вони там віддають своє життя, ризикують.

А ще в неї є особиста мрія про Херсон та Херсонщину.

— В Херсоні я хочу до річки дійти. Це моя мрія. Я стільки часу там, але жодного разу до Дніпра не доходила. Хотіла, але вб’ють, не можна.

Заріна вірить, що окрім фільму про Херсон світ побачить і її книгу. Вона хоче повернутися до своєї літературної діяльності й, звісно, мріє про українську перемогу.

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