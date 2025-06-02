Херсон глазами американки: журналистка из США готовит документалку о жизни в городе

Американская журналистка Зарина Забриски имеет украинские корни, но практически всю свою жизнь проживала в США. До начала великой войны Зарина была писательницей, а потом приехала в Украину. Теперь она военная журналистка, работает на передовой и уже год, как живет под обстрелами в Херсоне и снимает вторую документальную ленту. Как журналистка из США освещает жизнь Херсона Зарина переехала в Николаев в начале 2022 года. Позже после деоккупации стала жить в Херсоне. Она не просто пишет об Украине. Эта война для нее очень личная. Ее родственники были из Умани и Одессы, и ныне для нее родным стал Херсон. Упоминает свою первую поездку после освобождения города.Это был один из самых невероятных дней в моей жизни. Коллективный дух свободы и тебе передается. Зарина вернулась в Херсон через год, осталась, несмотря на страшные постоянные обстрелы, чтобы рассказывать миру о российском терроре. — Была идея жить, снимать, брать интервью об оккупации, о партизанстве, вторжении и составить такой архив, чтобы потом это могло помочь для трибуналов. Зарина планирует снимать второй фильм о российской агрессии в Украине. Теперь о Херсоне, об ужасах оккупации, повседневной жизни под обстрелами и сафари на людей. — Они не только охотятся и убивают гражданских, они сбрасывают взрывчатку, чтобы совершать и пожары. Затем они начали сбрасывать “лепестки” — антипехотные мины. Они такие маленькие, что ты их не видишь, и цвета травы, — так Зарина рассказывает о дроновых атаках оккупантов. Читать по теме Ждут дождя, чтобы выйти на улицу… Россияне “охотятся” дронами на гражданских — в ООН дали оценку ООН впервые дали оценку российским атакам Херсонской области, а именно регулярным скидам из дронов по гражданскому населению. Свой фильм Зарина хочет сделать о жизни в Херсоне глазами горожан. Она стремится всему миру рассказать о несокрушимости украинцев. — Херсон несокрушимый, это правда. Они думают, что там все забились в подвале и сидят, трясутся. А никто не трясется. Театры работают, я была на пяти или шести премьерах. Зарина рассказывает и о наших защитниках на передовой, говорит, для нее они все герои. То, что мы сейчас сидим, пьем такой хороший напиток, а там дети играют — это все потому, что они там отдают свою жизнь, рискуют. А еще у нее есть личная мечта о Херсоне и области — В Херсоне я хочу до реки дойти. Это моя мечта. Я столько времени там, но ни разу до Днепра не доходила. Хотела, но убьют, нельзя. Зарина верит, что кроме фильма о Херсоне свет увидит и ее книгу. Она хочет вернуться к своей литературной деятельности и, конечно, мечтает об украинской победе. Война в Украине привлекает журналистов и фотографов по всему миру. Мы рассказывали историю Коналла, спасшегося во время засады на Донбассе. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, США Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter