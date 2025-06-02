Херсон глазами американки: журналистка из США готовит документалку о жизни в городе

Американская журналистка Зарина Забриски имеет украинские корни, но практически всю свою жизнь проживала в США. До начала великой войны Зарина была писательницей, а потом приехала в Украину.

Теперь она военная журналистка, работает на передовой и уже год, как живет под обстрелами в Херсоне и снимает вторую документальную ленту.

Как журналистка из США освещает жизнь Херсона

Зарина переехала в Николаев в начале 2022 года. Позже после деоккупации стала жить в Херсоне. Она не просто пишет об Украине. Эта война для нее очень личная. Ее родственники были из Умани и Одессы, и ныне для нее родным стал Херсон. Упоминает свою первую поездку после освобождения города.

Это был один из самых невероятных дней в моей жизни. Коллективный дух свободы и тебе передается.

Зарина вернулась в Херсон через год, осталась, несмотря на страшные постоянные обстрелы, чтобы рассказывать миру о российском терроре.

— Была идея жить, снимать, брать интервью об оккупации, о партизанстве, вторжении и составить такой архив, чтобы потом это могло помочь для трибуналов.

Зарина планирует снимать второй фильм о российской агрессии в Украине. Теперь о Херсоне, об ужасах оккупации, повседневной жизни под обстрелами и сафари на людей.

— Они не только охотятся и убивают гражданских, они сбрасывают взрывчатку, чтобы совершать и пожары. Затем они начали сбрасывать “лепестки” — антипехотные мины. Они такие маленькие, что ты их не видишь, и цвета травы, — так Зарина рассказывает о дроновых атаках оккупантов.

Свой фильм Зарина хочет сделать о жизни в Херсоне глазами горожан. Она стремится всему миру рассказать о несокрушимости украинцев.

— Херсон несокрушимый, это правда. Они думают, что там все забились в подвале и сидят, трясутся. А никто не трясется. Театры работают, я была на пяти или шести премьерах.

Зарина рассказывает и о наших защитниках на передовой, говорит, для нее они все герои.

То, что мы сейчас сидим, пьем такой хороший напиток, а там дети играют — это все потому, что они там отдают свою жизнь, рискуют.

А еще у нее есть личная мечта о Херсоне и области

— В Херсоне я хочу до реки дойти. Это моя мечта. Я столько времени там, но ни разу до Днепра не доходила. Хотела, но убьют, нельзя.

Зарина верит, что кроме фильма о Херсоне свет увидит и ее книгу. Она хочет вернуться к своей литературной деятельности и, конечно, мечтает об украинской победе.

Война в Украине привлекает журналистов и фотографов по всему миру. Мы рассказывали историю Коналла, спасшегося во время засады на Донбассе.

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