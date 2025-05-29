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Чекають дощу, щоб вийти на вулицю… Росіяни “полюють” дронами на цивільних — в ООН дали оцінку

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 29 Травня 2025, 11:00
Чекають дощу, щоб вийти на вулицю… Росіяни “полюють” дронами на цивільних — в ООН дали оцінку
Фото ДСНС/Facebook

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