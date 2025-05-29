Чекають дощу, щоб вийти на вулицю… Росіяни “полюють” дронами на цивільних — в ООН дали оцінку

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні провела перевірку у Херсонській області щодо російських атак дронами по цивільних жителях. Там офіційно проголосили, що окупанти вчиняють злочини проти людяності.

На результати перевірки відреагували й в українському МЗС. Розповідаємо про висновки ООН.

Росіяни атакують дронами жителів Херсонщини: в ООН відреагували

У звіті ООН йдеться, що з липня 2024 року російські війська неодноразово вбивали та завдавали поранень цивільним особам на правобережжі Херсонщини, маючи на увазі систематичні атаки дронів.

Атаки відбувалися за регулярною схемою та однаковим способом дії, що свідчить про їхнє планування, керівництво та організацію. Інформації про те, що російська військова та цивільна влада вжили будь-яких заходів для запобігання або припинення скоєння злочинів, в ООН не знайшли.

— В результаті атак дронів у Херсоні та 16 населених пунктах на контрольованих Україною територіях загинуло майже 150 цивільних осіб, а сотні інших отримали поранення. Жертвами були чоловіки, жінки та діти, переважно чоловіки, — зазначили в комісії.

Цивільні особи ставали мішенями за різних обставин, коли вони виходили виконувати свої повсякденні справи, пішки чи в будь-якому транспортному засобі.

Оператори дронів фокусувалися на цивільних жителях регіону та скидали на них вибухівку. Сотні відео з цими діями регулярно поширювалися на російських Telegram-каналах. В них також анонсували майбутні напади.

Росіяни також атакували машини швидкої допомоги, які направлялися для надання допомогу постраждалим внаслідок скидів дронів. В ООН нагадують, що медичний транспорт має міжнародний захист від будь-яких атак під час бойових дій.

— Деякі з цих жертв померли внаслідок того, що їх не було вчасно доставлено до медичного закладу. 45-річний чоловік із села Станіслав розповів, що в листопаді 2024 року дрон скинув вибухівку поруч із ним, коли він їхав на мопеді, сильно поранивши ногу.

Приїхала швидка допомога, і поки йому надавали першу допомогу, дрон скинув дві вибухівки на машину швидкої допомоги.

Комісія розслідування порушень в Україні зазначає, що використання дронів для атаки на цивільних осіб та цивільні об’єкти є порушенням міжнародного гуманітарного права, згідно з яким напади можуть бути спрямовані лише на військові об’єкти.

— Зібрані докази не залишають сумнівів у тому, що злочинці мали намір вчинити ці дії. Таким чином, Комісія робить висновок, що російські Збройні сили скоїли воєнний злочин, навмисно спрямувавши напади на цивільне населення в Херсонській області.

Російські атаки змушують місцевих жити у постійному страху за своє життя. Багато з них чекають хмарних днів, щоб вийти на вулицю, або шукають укриття під деревами.

Страх посилюється частими повідомленнями, розміщеними в Telegram-каналах на кшталт: “Забирайтеся з міста, поки листя не опало, ви, кому судилося померти”.

В ООН вважають, що публікація фото та відео нападів, а також відверті текстові повідомлення з погрозами демонструють, що росіяни вчиняють ці дії з метою поширення терору серед цивільного населення, порушуючи міжнародне гуманітарне право.

Один із медичних працівників лікарні в Херсоні сказав, що вони просто переслідують та полюють на мирних жителів, які йдуть на роботу або вигулюють собак, та скидають вибухівку з дронів, ніби це відеогра.

Повторювані атаки дронів та заклики залишити територію свідчать про скоординовану державну політику з боку РФ, спрямовану на те, щоб змусити населення Херсонської області покинути цей район.

Реакція МЗС на перевірку ООН

Міністерство закордонних справ України привітало оприлюднення результати перевірок та зазначило, що це перша міжнародна доповідь, які привертає увагу до систематичних обстрілів цивільних людей дронами в Херсонській області.

У відомстві додають, що доповідь ООН свідчить про грубі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини з боку РФ. Окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини й тероризувати українців.

— Зібрані Комісією численні свідчення потерпілих, свідків, а також детальний аналіз відеодоказів і документів дають чітке розуміння масштабів цих злочинів і безпосередньої відповідальності російського військового та політичного керівництва, — сказали в МЗС та закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.

Сьогодні Херсонщину не назвеш безпечним місцем для життя. Що про це говорять місцеві жителі та чи є у регіоні безпечні місця — розповідали раніше.

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