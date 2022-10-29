“Жєпавий” мужчина и женщины на “дибах”: что ты знаешь о диалектах украинского языка? Разбираемся с экспертами, нужны ли диалектизмы в нашей речи

Украинский язык изменялся под влиянием истории, войн и революций, книг и традиций общественного быта. Даже сейчас мы слышим отголосок исторического образования языка на территории нашего государства: кто-то едет “до вуйка”, а где-то одежду вешают на “тремпель”.

Речь идет о диалектизмах — словах, присущих отдельному региону страны и совершенно отличающихся от нормативных слов этой страны. Ведь не секрет, что порой киевляне, приезжающие в Карпаты или Закарпатье, чувствуют колоссальную разницу между языком, темпом разговора своего региона и западного.

Когда-то автор, родом из Ровенской области, поехала на “здибанку” в Полтавскую область. Когда там ей предложили “лопездриков“, она переспросила: “Это, случайно, не получить по ушам?” Друзья-полтавчане порадовались такой реакции, но объяснили — “лопездрики” это не то, о чем можно подумать сначала. А вот что такое лопездрики, мы разберемся дальше.

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Итак, именно диалектная речь Украины станет объектом исследования нашего сегодняшнего материала. Мы пообщаемся с несколькими экспертами и выясним:

Что такое диалект и откуда он берется в речи?

Историческое влияние на украинский язык — как формировались наши диалектизмы?

Какой диалектизм в Украине самый распространенный?

Действительно ли диалекты засоряют наш язык? Следует ли их развивать и поддерживать?

Приведем несколько интересных слов или фраз из каждой диалектной группы и пояснения к ним.

Что такое диалект и откуда он берется в речи?

Энциклопедия современной Украины определяет понятие диалект как разновидность украинского языка, который в сочетании с литературным формирует разговорный язык. Эксперт по диалектологии, кандидат филологических наук Руслан Сердега объясняет, что диалектом как средством общения используется ограниченное количество людей, объединенных территориальной, профессиональной или социальной общностью.

Существует два типа диалектов — территориальный и социальный. Разница между ними — территориальные диалекты характерны для определенной территории и касаются всех аспектов языка: лексики, грамматики, фонетики. Социальные диалекты выражают свои особенности только в лексике и фразеологизмах.

Вопрос происхождения диалектов является довольно сложной проблемой, похожей на рассуждения о том, что возникло раньше — курица или яйцо? Понятно, что диалект формировал наш язык, — объясняет Руслан Сердега.

— Литературный язык возникает не на пустом месте, он возникает по крайней мере на базе одного или нескольких диалектов. Основой современного украинского литературного языка считается средненадднепрянский диалект юго-восточного наречия.

Вместе с тем эксперт отмечает, что диалекты образуются и сейчас, когда язык нации уже сформирован.

Историческое влияние на язык: как образовались наши диалекты

Украинская филолог и блогер Идея Александровна рассказывает — диалектная лексика формировалась под влиянием нескольких факторов, и не стоит считать, что это язык формирует диалекты того или иного региона.

— Исторически каждое языковое образование имеет свои диалекты, которые отличаются от этого языка из-за особенностей региона. Например, горы в Карпатах законсервировали местный говор очень давно, и он получил свой путь развития.

Неправильно говорить, что диалект — это смесь двух соседних языков, даже если это пограничный диалект, ведь это диалекты формируют конкретный язык, а не наоборот. Сперва был определенный регион с конкретной речью, которая плавно меняется от одного региона к другому: здесь нет резких границ, как на политической карте.

Да, в пограничных диалектах мы можем наблюдать заимствования из других языков, но в основном это именно слова, которые легче всего перенять, — объясняет филолог.

— Если речь идет о других чертах, например, использовании предстоящего времени — “буду робив”, “буду ходила” — на западе Украины, не стоит его путать с влиянием польского языка.

Диалекты считаются живым, народным языком. И впервые живой язык для написания произведения использовал Иван Котляревский в своей Энеиде, несмотря на общепринятое правило писать только на литературном украинском.

— Восточноукраинская разновидность языка, которая базировалась на средненадднепрянских говорах, на протяжении всего периода развития нового украинского литературного языка была ведущей. Именно она уже в самом начале определилась как единственная основа для развития общенационального литературного языка украинского народа.

В то время как вторая, западноукраинская или галицкая, хоть время от времени и развивалась в отдельных жанрах, существовала только как его региональный вариант, — рассказывает Руслан Сердега.

Действительно ли диалекты засоряют украинский язык

Территориальные диалекты питают литературный язык, убежден Руслан Сердега. Без народно-разговорной стихии язык исчезает, становится мертвым.

Диалекты обогащают литературный язык, служат источником отбора вариантов для его норм. Говор имеет более узкую сферу использования, чем литературная речь, поскольку обслуживает традиционно только бытовые потребности жителей определенного региона.

Но, конечно, не стоит использовать говор в документах, на официальных встречах и подобных ситуациях. Такого же мнения и филолог Идея Александровна:

— Диалектизмы не могут засорять язык ни в коем случае, ведь каждый язык когда-то был диалектом, а также диалекты — это один из базовых источников развития конкретного языка. Можно говорить лишь о стилистическом несоответствии, то есть употреблении какого-то диалектного слова в официальных документах, новостях на телевидении, сочинении на ВНО, — уверена Идея Александровна. — Конечно, их нужно поддерживать и развивать, ведь в таком глобальном мире сложно уберечь свою роль.

Мои любимые слова с юго-западного наречия: “пужати” — значит пугать; “широка гирланка” — пьянство. Северное наречие богато такими диалектами: “телебендати” — говорить много и глупости; “тлумитися” — беситься; “приперезати” — ударить.

Третьекурсница фольклористики украинского языка Дарья Левченко делится собственным опытом: раньше сама употребляла много диалектных слов и ошибочно считала это суржиком.

— Моя речь впитала в себя диалектизмы не только Приднепровья, откуда я родом, но и многих других регионов Украины благодаря людям вокруг. Общаясь с друзьями, я, незаметно для себя, перебираю частички их речи.

Например, я уже не могу представить свою жизнь без галицкого слова “та”, которое используется для обозначения согласия. Люблю использовать слово “студено”, что значит очень холодно и происходит из закарпатского говора.

Не обойдусь уже без слобожанского “тремпеля”, что означает вешалку для одежды в Сумской и Харьковской областях. В моем диалекте ту же вешалку для одежды называют “плечиками”, — объясняет Дарья.

Она также считает, что диалекты дополняют украинский язык, а не засоряют его:

— Стереотип о том, что они каким-то образом портят речь, достался нам с советских времен. Тогда цензура запрещала использовать украинским писателям диалекты, потому что они подчеркивали украинскую ментальность и идентичность.

Отсюда и то, что носители диалектов стесняются употреблять слова, выходящие за рамки литературной нормы. Но ведь это не так: согласитесь, предложение сходить за “філіжанкою кави” звучит гораздо интерестнее, чем предложение сходить за чашкой кофе.

Самые распространенные диалектные слова и выражения

Самыми распространенными в Украине являются диалекты юго-восточного типа. Они занимают самую большую территорию нашей страны. Есть еще юго-западная и северная (полесская) группы диалектов. Блогер также говорит, что благодаря мему “Йой, най буде” сейчас в обществе бытует диалект “йой”.

Руслан Сердега приводит несколько примеров диалектов из разных региональных типов.

Юго-восточная диалектная группа

“Глушпет” — глухой;

“клюйдериво” — дятел;

“настільник” — скатерть;

“тараканы свайбу гуляють” — ничего нет, пусто.

Юго-западная диалектная группа

“Барвити” — красить;

“жєпавий” — энергичный, подвижный;

“кепно” — людно;

“єґ би квасних єблук наївси” — грустный.

Северная (полесская) диалектная группа

“Веселуха” — радуга;

“диби” — женские туфли или сапоги с высокими каблуками;

“пламета” — психическая неуравновешенность;

“взять жинку на вексиль” — жениться на женщине, имеющей внебрачного ребенка.

Кстати, довольно любопытный полтавский диалект, который является частью юго-восточного наречия. Слово “лопездрики” на самом деле означает семена подсолнечника, что стало для автора большим удивлением.

Главное фото: Depositphotos

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