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“Жєпавий” мужчина и женщины на “дибах”: что ты знаешь о диалектах украинского языка? Разбираемся с экспертами, нужны ли диалектизмы в нашей речи

Виктория Мельник, редактор сайта 29 октября 2022, 16:00
Что такое диалекты?
Фото: Depositphotos

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