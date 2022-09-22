Заговорить на соловьиной за месяц — бесплатные курсы для желающих перейти на украинский язык

Сейчас язык стал не только связующим звеном для людей. Украинский язык стал идентификатором и кодом нашей нации в самые сложные времена и не знать родной язык — значит не понимать цены нашей войны с Россией.

Многие граждане страны только сейчас пытаются выучить родной соловьиный. В помощь им приходят бесплатные курсы украинского языка. Изучать украинский язык призывают и местные власти Киева: в Telegram КГГА сообщили гражданам о Всеукраинском проекте Єдині.

Проект открывает регистрацию участников на шестой курс для желающих перейти на украинский язык и начинается 3 октября.

Сейчас также смотрят

Єдині предусматривает 28 дней поддержки перехода на украинский язык.

Присоединиться может любой желающий из любой точки мира, к тому же участие бесплатное. Зарегистрироваться на курс можно на сайте проекта.

Бесплатные курсы украинского языка

Редакция Вікна-новини подыскала еще несколько предложений для тебя и твоего овладения украинским языком.

Проект Бесплатные курсы украинского языка совместно с платформой Є-мова предоставляют всем желающим обучение на разных уровнях: как на разговорном, так и на профессиональном.

Кстати, портал Є-мова также дает базу для изучения языка самостоятельно: на сайте можно найти необходимую информацию, книжки, видеоуроки.

Также на курс Є-мова можно зарегистрироваться на сайте Prometeus.

Січеславська Просвіта уже несколько лет подряд проводит для жителей города Днепр бесплатные курсы украинского языка. Посетить курсы может каждый, но с учетом современных реалий следует узнать, как изменился график работы Просвіти.

Курсы предоставляют всю необходимую информацию по ссылке на сайте.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко на базе Института последипломного образования и доуниверситетской подготовки предлагает бесплатный практический онлайн-курс: Українська мова: основи успішної комунікації.

На курсы можно приходить всем: от большого до малого, как говорится. Также курсы принимают на обучение с любым уровнем знаний.

Львовская политехника в сотрудничестве с Департаментом образования и науки Львовской ОГА организовали разговорный клуб Говорімо українською.

Основное отличие клуба от обычной школы — здесь преобладает непринужденная атмосфера для разговоров всех желающих поднять свой уровень знаний по украинскому языку.

Клуб проводит встречи на платформе Zoom и принимает участников от 17 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке.

На официальном сайте Уполномоченного по защите государственного языка был обнародован список по областям, где каждый сможет найти бесплатные курсы украинского языка в своем городе.

Хорошим интернет-ресурсом для изучения языка является ЮНИСЕФ: там украинцам предлагают уроки, размещенные в свободном доступе на образовательной платформе Юнисеф Learning passport.

Эта образовательная платформа рассчитана на детей, молодежь, педагогов и родителей.

Также соловьиную легче учить, читая произведения на этом языке. Предлагаем тебе начать с “азов”: украинские классики не были такими скучными, как нам это казалось в школе. Yakaboo запустили проект с произведениями известных украинских классиков в онлайн-формате.

Подписывайся на наш Telegram и следи за всеми новостями!