Заговорити солов’їною за місяць — безкоштовні курси для охочих перейти на українську мову

Нині мова стала не лише зв’язковою ланкою між людьми. Українська мова стала ідентифікатором та кодом нашої нації в найскладніші часи, і не знати рідної мови — означає не розуміти ціни нашої війни з Росією.

Багато громадян держави лише зараз намагається вивчити рідну солов’їну. На допомогу їм приходять безкоштовні курси з української мови. До вивчення української закликає й місцева влада Києва: у Telegram КМДА повідомила громадянам про Всеукраїнський проект Єдині.

Проект відкриває реєстрацію учасників на шостий курс для охочих перейти на українську мову і починається 3 жовтня.

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Єдині передбачає 28 днів підтримки переходу на українську мову.

Долучитися може кожен охочий із будь-якої точки світу, до того ж участь — безкоштовна. Зареєструватися на курс можна на сайті проекту.

Безоплатні курси української мови

Редакція Вікна-новини підшукала ще кілька пропозицій для тебе та твого опанування української мови.

Проект Безкоштовні курси української мови спільно з платформою Є-мова надають усім охочим навчання на різних рівнях: як на розмовному, так і на професійному.

До речі, портал Є-мова також дає базу для вивчення мови самостійно: на сайті можна знати необхідну інформацію, посібники, відеоуроки.

Також на курс Є-мова можна зареєструватися на сайті Prometeus.

Січеславська Просвіта уже кілька років підряд проводить для жителів міста Дніпро безкоштовні курси української мови. Відвідати курси може кожен, але з урахуванням сучасних реалій варто дізнатися, як саме змінився графік роботи Просвіти.

Курси дають всю необхідну інформацію за посиланням на сайті.

Львівський національний університет імені Івана Франка на базі Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки пропонує безоплатний практичний онлайн-курс Українська мова: основи успішної комунікації.

На курси можна приходити всім: від великого до малого, як-то кажуть. Також курси приймають на навчання з будь-яким рівнем знань.

Львівська політехніка у співпраці з Департаментом освіти і науки Львівської ОДА організували розмовний клуб Говорімо українською.

Основна відмінність клубу від звичайної школи — тут переважає невимушена атмосфера для розмов усіх охочих підвищити свій рівень знань з української мови.

Клуб проводить свої зустрічі на платформі Zoom та приймає учасників від 17 років. Зареєструватися можна за посиланням.

На офіційному сайті Уповноваженого із захисту державної мови оприлюднили список по областях, де кожен зможе знайти безкоштовні курси української мови у своєму місті.

Хорошим інтернет-ресурсом для вивчення мови є ЮНІСЕФ: там українцям пропонують уроки, розміщені у вільному доступі на освітній платформі Юнісеф Learning passport.

Ця освітня платформа розрахована на дітей, молодь, освітян та батьків.

Також мову легше вчити, читаючи твори цією мовою. Пропонуємо тобі почати з “азів”: українські класики не були такими нудними, як нам це здавалося у школі. Yakaboo запустили проект з творами відомих українських класиків в онлайн-форматі.

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