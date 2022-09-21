Були жертвами булінгу та прозрівали перед іконами. А, раптом, українська література не нудна?

Сьогодні багато хто з нас заново відкриває для себе класичну українську літературу, адже в школі класики здавалися нецікавими. Всі вони були занадто “правильними”: народився, творив, помер. Насправді ж біографії українських письменників рясніють цікавими фактами, химерними пригодами та кумедними випадками.

Видавництво Yakaboo Publishing презентує серію електронних книг Yaka Школа.

Ідея створення серії — дати можливість українським школярам читати хрестоматійні твори в електронному вигляді через мобільний додаток Yakaboo з будь-якого куточка Землі. Війна та коронавірус стали справжніми викликами для навчання, проте у нас є дієві рецепти для їх подолання.

Сучасний формат та оформлення роблять спілкування з українськими класиками невимушеним та відкритим навіть для тінейджерів. Особливо, якщо перед цим прочитати найцікавіше про наших шанованих авторів.

Найперше, що спадає на думку з біографії Ольги Кобилянської, це її дружба з Лесею Українкою та участь у жіночому русі за емансипацію. Така собі сувора одинока жінка, яка жила, писала й хворіла у Чернівцях. Насправді Ольга Кобилянська мріяла про театр та море. Проте акторкою вона не стала, віддавши перевагу письменництву, а моря за життя так і не побачила.

Про її нерозділене кохання до поета та літературознавця Осипа Маковея ми дещо чули, але мало хто знає, що у Кобилянської таки була дитина. Вона виховувала позашлюбну дитину свого брата, була справжньою мамою, а потім чудовою бабусею.

До збірки увійшли твори шкільної програми, які доведеться пригадати на ЗНО: Impromptu phantasie, Valse mèlancolique, Царівна, Некультурна, Людина, Битва. У кожному з цих творів багато автобіографічних моментів.

У дитинстві його називали Мусею, в родині він спілкувався російською. Українською хлопчик вперше заговорив у маренні, під час хвороби: уся родина перелякалася, а Муся став Михайликом і поступово перейшов на солов`їну. Втім, з роками додалися ще сім мов, серед яких татарська та навіть циганська.

З 17 років Коцюбинський вважався “неблагонадійним” і перебував під наглядом поліції, навіть попри те, що був репетитором дочки начальника вінницької поліції. Поліціянтів він любив “потролити”: якось йому влаштували обшук після повернення з Італії.

“Зброя є?” — “Так, є!” Тривожна мовчанка. Дістає олівець з кишені, посміхається: “Ось моя зброя!”

До електронної збірки увійшли усі твори, які вивчаються у школі. Intermezzo, Тіні забутих предків, Сон, Під мінаретами, На острові, Дебют, Хвала життю, Цвіт яблуні, Сміх.

Найцікавішим у біографії Івана Тобілевича можна вважати той факт, що від шлюбу його матері кріпачки та батька-прикажчика народився український театр: драматург, актор, письменник Іван Карпенко-Карий; актор і режисер Микола Садовський; актор, режисер, драматург Панас Саксаганський; оперна співачка та акторка Марія Барілотті-Садовська.

Проте шлях до сцени у Карпенка-Карого був довгий і деякий час він працював навіть секретарем у поліцейській управі Кропивницького. Втім, він був “хорошим копом”: не лаявся по-московськи й зовсім не брав хабарів, приязно ставився до всіх людей, незалежно від стану.

До збірки серії Yaka Школа входять усі п’єси, які юні українці вивчають у середній та старшій школі: Мартин Боруля, Наймичка, Безталанна, Хазяїн, Сто тисяч, Сава Чалий.

Батько української прози до шести років був сліпим, але перед іконою Озерянської Божої Матері прозрів. Через цю дивовижну подію юнак довгий час хотів прийняти чернечий постриг, а коли був послушником, то грав у келії на фортепіано.

Втім, ченцем Квітка-Основ’яненко так і не став через стан здоров’я. Він став директором Харківського театру, де однією з найяскравіших вистав був концерт циган-танцюристів. А ще Квітка-Основ’яненко заснував та кілька років власним коштом утримував Харківський інститут шляхетних панночок, де мали змогу навчатися й доньки найменш забезпечених дворян губернії.

Ідеї для своїх творів письменник знаходив на новому робочому місці — у суді, який здебільшого розглядав сімейні справи.

Електронна книжка містить такі твори класика: Салдатський патрет, Конотопська відьма, Маруся.

Вибрані твори. Василь Стефаник

У Стефаника багато творів драматичних, навіть трагічних. Як сформувався його світогляд? У школі низенький Василь був жертвою жорсткого булінгу з боку учнів та вчителів. У якийсь момент він навіть думав про самогубство. На щастя, у гімназії він згодом зажив гарних друзів, з якими організував таємний гурток.

Стефаник обожнював купатися у холодній воді та усе життя дотримувався суворого розпорядку у прийомах їжі. Двоє його синів точно знали, що хто на вечерю запізнивсь — той з’їсть лише облизня. До речі, один з хлопців, Юрій, став письменником, був ув’язнений за приналежність до ОУН, у 1944-му емігрував до Канади.

Інший син Стефаника, Семен, став функціонером комуністичної партії України, депутатом Верховної Ради УРСР.

До збірки, що готується до виходу в електронному форматі, входять такі твори: Камінний хрест, Синя книжечка, Новина, Мамин синок, Катруся, Кленові листки, Святий вечір, Суд, Діточа пригода, Марія, Сини.

Вибрані твори. Пантелеймон Куліш

Як і Квітка-Основ’яненко, Куліш був з козацько-старшинського роду. Найбільші його надбання — це переклади Біблії українською, перший український історичний роман Чорна Рада, а ще створення першої української фонетичної абетки, за допомогою якої потім друкували Кобзаря.

До речі, на весіллі у Куліша боярином або, як сьогодні кажуть, свідком, був саме Тарас Шевченко. Дружина Куліша була письменницею, творила під псевдонімами Ганна Барвінок, А. Нечуй-Вітер. У період заслання подружжя жило виключно на гонорари дружини.

Небагатьом відома цікавість Куліша до ісламу: бувши знавцем Біблії, він шукав паралелі у Корані, цікавився культурою мусульманських країн.

Збірка вибраних творів готується до виходу в електронній версії та міститиме такі твори шкільної програми: Чорна рада, Дівоче серце, Жизнь Куліша.

Отже, класики наші зовсім не нудні: читайте, перечитуйте — зараз такі твори звучать по-новому, актуально та сучасно.

Книги український авторів зараз набувають великої популярності: раніше ми збирали список книг, які породила українська незалежність. Шукай у матеріалі, тобі сподобається!

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