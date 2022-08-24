Підтримай Україну – читай українське: нон-фікшн від наших авторів до Дня Незалежності

Олесь Гончар писав, що мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. Українською мовою і світ сприймається рідніше та милозвучніше. А фундамент мови народу, який не зруйнувати й не забути, звичайно, закладають книги.

Цьогоріч День Незалежності незвичний і надзвичайно важливий, бо сьогодні рівно пів року як ми відстоюємо свою незалежність у повномасштабній війні проти Росії. Зокрема, й на літературному полі бою.

У цій добірці ми разом з видавництвом Vivat зібрали для тебе сім книжок українських письменників, які закохають у сучасну українську літературу. Бо коли у неї закохуватися, якщо не зараз?

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Анастасія Нікуліна, Олег Бакулін Я іду шукати

Усі ми хочемо, щоб наші бажання здійснилися. Хтось мріє зберегти сім’ю, живучи на межі розлучення. Хтось – зібрати купу лайків у соцмережах. А хтось – доставити Миколаю листа. І класно, коли кожен отримує те, чого насправді прагне.

Я іду шукати – це пригодницька, соціально-психологічна історія про любов, дружбу та мандри із купою довершеного гумору і дрібкою живильної надії. І про те, що всі ми міцно пов’язані, хоч і не завжди про це пам’ятаємо.

Артем Захарченко Помру за Україну, але це не точно

Герої цієї книжки борються за свободу. Орест – у російській тюрмі, Олексій – в українській, Ольга – в стінах російського банку в Україні. Кожен із них намагається вижити, домогтися правди й знайти пояснення своїм вчинкам. Усі вони різні, але є щось, що їх об’єднує – тонка ниточка патріотизму.

Це реалістична історія про подвійні стандарти та людський вибір, яка змусить вас вийти із зони комфорту, щоб знайти відповідь на головне запитання сьогодення: то хто ж він, справжній патріот своєї країни?

Дара Корній Троян-зілля

Усе, про що мріє Вероніка, – стати матір’ю. Але замість цього переживає десять викиднів поспіль, і занурюється в депресію, яка закінчується спробою вкоротити собі віку.

Після цього щоночі жінка бачить сни, в яких душі її ненароджених дітей благають про порятунок. Але зробити це може лише Полудниця – примара, яка існує на межі двох світів, і за це вона візьме певну плату.

Епіцентр подій у романі – українські Карпати, пронизані міфами, легендами, казками із присмаком містики і троян-зілля.

До речі, книжка написана на реальних подіях.

Іван Байдак Чоловік з моїм іменем

В руках інтроверта-книголюба Родвелла Вільямса опиняються рукописи, читаючи які, він розплутує плетиво минулого, і малює картину життя чоловіка, що має його ім’я. Яким був цей чоловік? Грайливим, замкненим, зобов’язаним – різним у різні періоди свого життя.

Це невеличка філософсько-сентиментальна книжка про людську самотність, швидкоплинність часу, невиправдані сподівання та про кожного з нас. Пригадайте, якими ви були десять років тому, чи впізнали б ви сьогодні того незнайомця або незнайомку?

Наталія Матолінець Всі мої Ключі і Ґайя

Везіння – надважлива річ, якщо ти чародій. Іґніс Еміліуша, маг із могутньої чародійської родини, певен, що позбавлений цього дару.

Попри очевидний талант до магії, він чемно “не відчиняв незнайомих Дверей” аж допоки у його житті не з’явилася Ґайя. Тепер Іґніс має балансувати поміж своїми обов’язками, загрозами й пригодами, які приведуть його до зворотного боку реальності.

Ця магічна історія перенесе тебе у світі чародіїв, який не так вже й сильно відрізняється від нашого.

Наталія Довгопол Шпигунки з притулку Артеміда. Колапс старого світу

Артеміди склали іспит, тож тепер можна спокійно рятувати світ. Але дівчат засилають на Мадагаскар, де ніщо не передбачає зіткнення із небезпекою.

Однак несподівано для них райський острів перетворюється на пекло, і шпигунки опиняються у вирі пригод. Тепер їм доведеться не лише знайти відповіді на численні запитання, але й зберегти дружбу.

Це продовження історії Шпигунки з притулку Артеміда, яка завершилася Київською олімпіадою 1913 року.

Андрій Кокотюха Вигнанець і шляхетна полонянка

Чи можна вірити обіцянкам комісарів? Запитання риторичне, якщо мова йде про порятунок життя.

Вигнанець Платон Чечель, служив у петлюрівській розвідці, але під час виконання таємного завдання, опинився в руках білих. Потім – у руках червоних, де познайомився зі шляхетною панночкою Дариною Ільницькою.

За крок до розстрілу Платон вирішує знайти вбивцю командира червоних, щоб врятувати дівчину.

Захоплива історія, яка перенесе вас у 1919 рік, де люди теж боролися за незалежність.

Нагадаємо, до Дня Незалежності ми також зробили добірку — незвідані місця України, які варто відвідати кожному.

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