Поддержи Украину – читай украинское: нон-фикшн от наших авторов ко Дню Независимости

Олесь Гончар писал, что язык – это судьба нашего народа, и он зависит от того, как ревностно мы все будем лелеять его. На украинском языке и мир воспринимается роднее и благозвучнее. А фундамент языка народа, который не разрушить и не забыть, конечно, закладывают книги.

В этом году День Независимости необычен и чрезвычайно важен, потому что сегодня ровно полгода, как мы отстаиваем свою независимость в полномасштабной войне против России. В том числе и на литературном поле боя.

В этой подборке мы вместе с издательством Vivat собрали для тебя семь книг украинских писателей, которые влюбят в современную украинскую литературу. Ибо когда в нее влюбляться, если не сейчас?

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Анастасия Никулина, Олег Бакулин Я іду шукати

Все мы хотим, чтобы наши желания исполнились. Кто-то мечтает сохранить семью, живя на грани развода. Кто-то — собрать кучу лайков в соцсетях. А кто-то – доставить Николаю письмо. И классно, когда каждый получает то, к чему действительно стремится.

Я иду искать – это приключенческая, социально-психологическая история о любви, дружбе и путешествиях с кучей совершенного юмора и щепоткой питательной надежды. И о том, что все мы крепко связаны, хоть и не всегда об этом помним.

Артем Захарченко Помру за Україну, але це не точно

Герои этой книги борются за свободу. Орест – в российской тюрьме, Алексей – в украинской, Ольга – в стенах российского банка в Украине. Каждый из них пытается выжить, добиться правды и найти объяснение своим поступкам. Все они разные, но есть что-то объединяющее – тонкая ниточка патриотизма.

Это реалистическая история о двойных стандартах и человеческом выборе, которая заставит вас выйти из зоны комфорта, чтобы найти ответ на главный вопрос сегодняшнего дня: кто же он, настоящий патриот своей страны?

Дара Корний Троян-зілля

Все, о чем мечтает Вероника – стать матерью. Но вместо этого переживает десять выкидышей подряд, и погружается в депрессию, которая заканчивается попыткой покончить с собой.

После этого каждую ночь женщина видит сны, в которых души ее нерожденных детей умоляют о спасении. Но сделать это может только Полудница – призрак, существующий на грани двух миров, и за это он возьмет определенную плату.

Эпицентр событий в романе – украинские Карпаты, пронизанные мифами, легендами, сказками с привкусом мистики и троян-зелья.

Кстати, книга написана на реальных событиях.

Иван Байдак Чоловік з моїм іменем

В руках интроверта-книголюба Родвелла Уильямса оказываются рукописи, читая которые, он распутывает плетение прошлого, и рисует картину жизни мужчины, имеющего его имя. Каким был этот человек? Игривым, замкнутым, обязанным – разным в разные периоды своей жизни.

Это небольшая философско-сентиментальная книга о человеческом одиночестве, быстротечности времени, неоправданных надеждах и о каждом из нас. Вспомните, какими вы были десять лет назад, узнали бы сегодня этого незнакомца или незнакомку?

Наталия Матолинец Всі мої Ключі і Ґайя

Везение – сверхважная вещь, если ты чародей. Игнис Эмилиуша, маг из могучей чародейской семьи, уверен, что лишен этого дара.

Несмотря на очевидный талант к магии, он вежливо “не открывал незнакомых Дверей” до тех пор, пока в его жизни не появилась Гайя. Теперь Игнис должен балансировать между своими обязанностями, угрозами и приключениями, которые приведут его к обратной стороне реальности.

Эта магическая история перенесет вас в мире чародеев, который не так уж сильно отличается от нашего.

Наталия Довгопол Шпигунки з притулку Артеміда. Колапс старого світу

Артемиды сдали экзамен, поэтому теперь можно спокойно спасать мир. Но девушек ссылают на Мадагаскар, где ничто не предполагает столкновения с опасностью.

Однако неожиданно для них райский остров превращается в ад, и шпионки оказываются в водовороте приключений. Теперь им придется не только найти ответы на многие вопросы, но и сохранить дружбу.

Это продолжение истории Шпионки из приюта Артемида, завершившейся Киевской олимпиадой 1913 года.

Андрей Кокотюха Вигнанець і шляхетна полонянка

Можно ли верить обещаниям комиссаров? Вопрос риторический, если речь идет о спасении жизни.

Изгнанник Платон Чечель, служивший в петлюровской разведке, но во время выполнения тайного задания оказался в руках белых. Потом – в руках красных, где познакомился со знатной барышней Дарьей Ильницкой.

В шаге от расстрела Платон решает найти убийцу командира красных, чтобы спасти девушку.

Увлекательная история, которая перенесет тебя в 1919 год, где люди тоже боролись за независимость.

Напомним, ко Дню Независимости мы также сделали подборку — неизведанные места Украины, которые стоит посетить каждому.

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