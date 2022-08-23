Неизведанные места силы Украины: 31 живописный уголок нашей страны, который стоит посетить

Война научила украинцев ценить то, что у нас есть. А у нас так много всего прекрасного и пока неизведанного!

И хотя наших земляков радостно приветствуют в любой цивилизованной стране мира, душа все же лежит к родному краю.

Вікна собрали подборку 31 удивительного места Украины ко Дню Независимости. Давайте исследовать свою страну вместе!

1 — Днестровский каньон

Самый длинный в Украине Днестровский каньон захватывает сразу четыре области: Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Черновицкую и Тернопольскую. Его протяженность — 250 км.

Вокруг реки есть сосновые и смешанные леса, природные заповедники и скалы девонского геологического периода, которым более 400 миллионов лет.

2 — озеро Синевир

Синевир считается одним из семи природных чудес Украины. Это самое большое по площади горное озеро нашей страны, расположенное на высоте почти 1000 м над уровнем моря.

Максимальная глубина достигает 25 м, а купаться здесь нельзя даже летом. Ведь температура воды не бывает выше 12 °C.

3 — Оптимистическая пещера

Оптимистическая пещера находится недалеко от села Королевка Тернопольской области. Немногие знают, что это самая длинная гипсовая пещера в мире — ее длина достигает почти 260 км!

Ученые со всего мира съезжаются сюда, чтобы исследовать ее нескончаемые лабиринты, подземные озера и минеральные образования. Заглянуть туда на экскурсию можешь и ты.

4 — Свиржский замок

Свиржский замок в селе Свирж Львовской области датируется 1530 годом. Его построили как оборонительную крепость, но впоследствии во время перестроек он получил довольно аристократические черты.

Сейчас на территории замка работает парк, в котором любят проводить время местные и туристы. Ведь предзамковая территория удивляет своей живописной природой.

5 — Ушастый Камень

Волшебная гора Ушастый Камень находится в карпатском массиве Черногоры Ивано-Франковской области. Ее высота — 1864 м над уровнем моря.

На вершине горы скалы получили причудливые формы, которые привлекают всех туристов. А еще на этой локации можно насладиться невероятным видом на Карпаты.

6 — Тустань

Этот наскальный город-крепость был оборонным центром в течение 9–15 веков. Ученым удалось восстановить графическую реконструкцию крепости с точностью почти на 90%.

В настоящее время здесь работает национальный историко-заповедный комплекс. Расположена Тустань недалеко от села Урич Львовской области.

7 — Тульчин

Это самый большой дворцовый комплекс в Украине, который находится в Винницкой области. Его создал в 1782 году Станислав Щенсный Потоцкий — автор уманской Софиевки.

Это удивительное произведение архитектуры называют подольским Версалем, а по своему роскошному стилю оно ни в чем не уступает европейским аналогам.

8 — Березовая Рудка

А ты знаешь, что в селе недалеко от Пирятина Полтавской области есть пирамида? Это одна из трех пирамид в Европе.

Ее построил Игнат Закревский как родственный склеп владельцев Березовой Рудки. Закревский очень любил египетскую культуру и был послом Российской империи в Египте. Поэтому решил себе построить усыпальницу в виде пирамиды.

9 — Бакота

Село Бакота в Хмельницкой области было затоплено при строительстве Днестровской ГЭС. На его месте теперь невероятно красивый Бакотский залив, который стал любимым местом для отдыха многих украинцев.

А еще археологические раскопки свидетельствуют, что на месте Бакоты раньше было много языческих храмов и святилищ. Так что сюда еще приезжают за получением особой силы и энергии.

10 — Тальное

Если ты не хочешь ехать далеко от Киева, то отличным местом для посещения станет охотничий замок Шуваловых на окраине города Тальное Черкасской области.

Он вобрал в себя французский ренессанс, а рядом с ним расположен уютный парк и неоготический костёл.

11 — грот Прийма

Об этом месте ты вряд ли слышал(-а). Но зря! Ведь грот Прийма во Львовской области скрывает в себе артефакты, доказывающие, что там были поселения неандертальцев. По оценкам археологов, этой пещере более 45 тысяч лет.

12 — Миргород

Миргород в Полтавской области может посоревноваться с Карпатскими курортами касательно полезных свойств своей минеральной воды.

Здесь можно отдохнуть на берегах реки Хорол, посмотреть архитектурные достопримечательности 19-го века, походить по местам Николая Гоголя и исследовать большую березовую рощу.

13 — Говерла

Карпаты уже давно завоевали сердца украинцев и не только. А их украшением и настоящей гордостью Украины считается Говерла — самая высокая гора нашего государства. Ее высота — 2060,8 м над уровнем моря.

После изнурительного поднятия на вершину ты можешь отдохнуть в традиционных чанах, отведать банош и запить его домашним карпатским вином. Похоже на идеальный распорядок дня, не правда ли?

14 — Токовский каскадный водопад

Днепропетровская область прославилась единственным в степной зоне Украины каскадным Токовским водопадом, образовавшимся на реке Каменка.

Сюда приезжают за живописными видами в поисках гармонии. Это место — настоящий природный феномен!

15 — Опишня

А ты знаешь, что в Украине есть собственный Рим? Поселок Опишня в Полтавской области известен своей керамикой. Местные мастера производят глиняные шедевры, которые ценятся во всем мире.

А почему бы и тебе не узнать несколько секретиков настоящих гончаров?

16 — Вилково

Ну, с Римом разобрались. Но это еще не все! Город Вилково Одесской области — маленькая украинская Венеция. Здесь местные кичатся не новыми автомобилями, а лодками.

А вместо зерновых выращивают виноград и клубнику. Посети это место и непременно покатайся по ериках (водных проливах).

17 — Черновицкий национальный университет

Украинцы — талантливая и умная нация, которая всегда тянулась к знаниям, несмотря на все преграды. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича привлекает не только высоким качеством образования, но и своим зданием.

Изысканный архитектурный ансамбль оберегается государством и внесен в мировое наследие UNESCO.

18 — Реабилитационный центр бурых медведей

В Закарпатской области находится крупнейший реабилитационный центр бурых медведей, где дают приют животным, имеющим физические и психологические травмы после цирков и зоопарков.

Здесь им оказывают профессиональную ветеринарную помощь, проводят реабилитацию и дарят веру в то, что люди — это друзья, а не враги природы.

19 — Аккерманская крепость

Аккерманская или Белгород-Днестровская крепость в Одесской области была построена на развалинах античного города Тира.

Интересно, что стены крепости прекрасно сохранились, а ее удачное расположение в лимане придает сооружению величия и неприступности. Загляни и ты в самый мощный замок Юга.

20 — музей Пирогово

Этот музей под открытым небом под Киевом не требует долгого представления. Его посещение во время визита в столицу — просто must для всех туристов.

Ведь здесь представлены аутентичные украинские домики и быт из всех регионов нашей уникальной и культурно богатой страны.

21 — Подгорецкий замок

Кто скучает по атмосфере старой Европы, добро пожаловать в Подгорцы Львовской области. Замок, построенный в 1635 году, стал достойным образцом эпохи Ренессанса.

За это его еще называют Галицким Версалем. А фотографии выходят здесь просто сказочные! Посети любимое место украинских молодоженов.

22 — Протятые камни

Этот удивительный скальный массив в Карпатах расположен недалеко от перевала Немчич в Черновицкой области. Любимым местом туристов является скала Соколиный глаз. Ведь в результате эрозии в ней образовалась арка, напоминающая глаз птицы.

А еще рядом есть Буковинские водопады, которые можно посетить по дороге к Протятым камням. Этот мини-маршрут точно стоит твоего внимания.

23 — резиденция Богдана Хмельницкого

Чигирин Черкасской области до сих пор помнит славу казаков. Именно здесь находилась резиденция гетмана Богдана Хмельницкого, а затем и его преемников.

И хотя здания комплекса были полностью реконструированы, архитекторам удалось воссоздать стиль казацких администраций на Левобережной Украине.

24 — Самчиковский парк

В селе Самчики в Хмельницкой области расположен парковый комплекс с экзотическими растениями и дворцом 18 века.

На территории функционирует музей-усадьба, так что ты получишь не только эстетическое удовольствие, но и хороший урок истории.

25 — Таракановский форт

Таракановский форт в Ровенской области найти непросто, ведь он спрятан за зарослями. Да и неудивительно, ведь его строили как оборонительное сооружение на границе.

Форт давно прекратил свое функционирование и начал разрушаться. Но тебе точно станет интересно побродить по его развалинам. Только не забудь захватить с собой фонарик!

26 — замок Любарта

Конечно, это очень популярное, но точно не банальное туристическое место. Луцкий замок — одна из самых древних сохранившихся в Украине крепостей.

До войны на его территории любили проводить разные фестивали, а его здание стало стойким символом Волыни.

27 — Тоннель любви

Четырехкилометровый железнодорожный тоннель из деревьев — действительно символическое место для влюбленных. Чтобы добраться сюда, нужно приехать в Клевань в Ровенской области.

Вот там выходят просто невероятные фотографии, как из Pinterest. За это локация полюбилась фотографам и молодоженам.

28 — озеро Кит

Небольшое озеро в форме кита находится рядом с селом Левков Житомирской области. От областного центра до природной локации можно доехать даже на велосипеде!

Посредине озера есть маленький островок, на который можно попасть благодаря деревянному мостику. Поторопись посетить это место, пока его еще не заполонили толпы туристов.

29 — Вольногорский карьер

Давно мечтал(-а) попасть на Мальдивы? Но вот тебе приятное удивление — возле города Вольногорск в Днепропетровской области есть очень красивое и чистое озеро.

Оно образовалось на месте карьера, где добывали белый и мелкий песок. Так что на живописном пляже можно легко забыть, где ты находишься.

30 — Александрия

В Александрии в Кировоградской области есть 100 памятников архитектуры! Пожарная каланча, театр, синагога и местные купеческие особняки — далеко не полный перечень того, что нужно посетить, проезжая этот город.

В настоящее время Александрия расширяется и буквально растет на глазах из-за потока внутренне перемещенных лиц из других регионов Украины. Так что если тебе представилась возможность побывать здесь, то обязательно воспользуйся ею, чтобы исследовать еще один исторический уголок нашей страны.

31 — Немировское скифское городище

В этом старом месте ты понимаешь величие скифов. Остатки их поселений до сих пор находят здесь. В глаза сразу бросаются земляные валы высотой до десяти метров, которым уже более 2,5 тыс. лет.

А еще здесь течет река Устя, на берегах которой можно отдохнуть и вдохновиться тысячелетней историей украинских земель.

По меньшей мере 70 религиозных объектов, 13 музеев, 33 исторических здания и 17 памятников были повреждены или разрушены в результате российского вторжения. Но украинцы могут сохранить памятники архитектуры.

Читай, о чем проект Backup Ukraine и как он встал на защиту нашего культурного наследия.

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