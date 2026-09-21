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Поиск квартиры для покупки: как найти свое жилье

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 сентября 2026, 10:44 2 мин.
Что проверить перед покупкой квартиры: важные нюансы
Фото Pexels

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