Для тебя Война в Украине

Ночной обстрел Одессы: повреждена 19-этажка, среди пострадавших — дети

Марина Слизовская, редактор сайта 17 сентября 2026, 11:00 2 мин.
Обстрел Одессы сегодня
Фото ГСЧС/Facebook

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