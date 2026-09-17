Ночной обстрел Одессы: повреждена 19-этажка, среди пострадавших — дети

Сегодня ночью, 17 сентября, российская армия в очередной раз атаковала Одессу. При обстреле города пострадали люди, в том числе дети, а также была повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Обстрел Одессы 17 сентября 2026 года: что известно о ситуации в городе

В результате российского обстрела Одессы в четверг ночью, 17 сентября, предварительно, пострадали шесть человек, в том числе два ребенка.

Обстрел Одессы 17 сентября 2026 / 2 Фотографии

В одном из районов был поврежден 19-этажный жилой дом. По данным ГСЧС, в 19-этажке разрушены квартиры с 14-го по 16-й этажи. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали. По предварительной информации спасателей, пострадали семь человек.

Также в другом районе Одессы разрушен частный дом, еще один получил повреждение. Кроме того, разрушены хозяйственные постройки. Также были зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Утром на местах продолжалась ликвидация последствий ночного обстрела и закрытие оконных проемов. Работают оперативные штабы, оказывающие необходимую помощь пострадавшим.

Ранее мы сообщали о том, что россияне атаковали пункт пропуска Староказачье в Одесской области, в результате чего погибли люди.

Фото: Сергій Лисак

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