Для тебя Война в Украине

РФ ударила по многоэтажке в Одессе: 17 пострадавших, среди них — дети

Юлия Хоменко, редактор сайта 03 сентября 2026, 11:00 2 мин.
Массированная атака на Одессу: что известно о последствиях удара РФ

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