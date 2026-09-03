РФ ударила по многоэтажке в Одессе: 17 пострадавших, среди них — дети

Россия ночью против 3 сентября обстреляла Одессу. В результате удара повреждены жилой многоэтажный дом, автомобили и квартиры. Известно о 17 пострадавших, среди них трое детей.

Что известно об ударе РФ по Одессе

По данным Нацполиции, во время ночной атаки российские войска попали в 21-этажный жилой дом. Повреждения зафиксировали в квартирах с 10-го по 17-й этажи. Всего пострадали 20 квартир.

Также в результате удара повреждены транспортные средства. На месте работают правоохранители и представители соответствующих служб.

По словам начальника Одесской областной военной администрации Сергея Лысака, среди 17 пострадавших — трое детей. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Полицейские документируют последствия российской атаки, собирают доказательства и опрашивают очевидцев. Правоохранители также обеспечивают порядок возле поврежденного дома.

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В Одессе ликвидируют последствия атаки

Работы на месте попадания продолжаются. Коммунальные и все необходимые службы продолжают ликвидировать последствия обстрела.

Для жителей поврежденного дома развернули оперативные штабы. Там люди могут получить помощь и необходимые консультации. В полиции призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время объявления опасности сразу направляться в укрытия.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия очередного российского удара по гражданской инфраструктуре Одессы.

Главное фото: Нацполиция.

Напомним, что Россия атаковала Одессу в День города: есть разрушения, среди пострадавших.

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