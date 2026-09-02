Плетеный муж 2026: когда выйдет пикантная сказка о рыбачке и ее возлюбленном

В рядах комедийного фэнтези яркое пополнение – на большие экраны скоро выйдет пикантная сказка Плетеный муж (Wicker), где главные роли исполнили Оливия Колман и Александр Скарсгард.

Рассказываем в материале, что известно о сюжете Плетеного и дате выхода киноленты в прокат.

Плетеный муж 2026: дата выхода

Дата выхода фильма Плетеный муж (Wicker) – октябрь 2026 года. Киноленту будут показывать только в кинотеатрах. Премьера состоялась еще в январе этого года на Sundance Film Festival. Теперь Плетеного начнут показывать в отдельных кинотеатрах с 23 октября 2026 года, а уже с 30 октября фильм выйдет в массовый прокат.

Когда Wicker выйдет в украинский прокат, пока неизвестно.

Плетеный муж 2026: трейлер и сюжет

Трейлер фильма был опубликован в конце июля и сразу же вызвал бурные эмоции у зрителей и СМИ.

События Плетеного мужа 2026 разворачиваются на окраине приморской средневековой деревни, в которой живет несчастливая женщина-рыбачка. Однажды, устав от скитаний и насмешек окружающих, она приходит с неожиданной просьбой к местному мастеру по лозоплетению. Женщина заказывает себе сплетенного из лозы мужчину, а мастер берет и выполняет этот незаурядный заказ.

Между уникальным созданием и рыбачкой возникают страстные отношения, которые, конечно же, не могут пройти мимо местных завистливых жителей. К чему приведет этот необычный брак между человеком и сказочным персонажем, узнаем уже совсем скоро.

Фильм сняли Алекс Хьюстон Фишер и Элеонор Уилсон по мотивам рассказа Плетеный муж (The Wicker Husband) писательницы Урсулы Уиллс.

Актерский состав фильма Плетеный муж 2026

Главные роли в комедийном фэнтези Wicker исполнили известные актеры и актрисы. Рыбачку, ищущую супружеского счастья, сыграла британская актриса Оливия Колман. Ее любимого, Плетеного, мы увидим в исполнении шведской кинозвезды Александра Скарсгарда.

Мастер по лозоплетению – это звезда Игры престолов Питер Динклейдж. Также одну из главных ролей – жену портного – исполняет австралийская актриса Элизабет Дебики.

Кроме того в фильме появится Элла Брукколери, известная исполнением главной роли в сериале Другая сестра Беннет.

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Фото: скриншот c YouTube

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