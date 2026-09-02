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Росія атакувала Одесу у День міста: є руйнування, серед постраждалих — дитина

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Вересня 2026, 10:00 2 хв.
Росія атакувала Одесу 2 вересня: що відомо про наслідки

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