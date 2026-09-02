Росія атакувала Одесу у День міста: є руйнування, серед постраждалих — дитина

У ніч проти 2 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Одесу та область. Під ударом опинилися цивільна та енергетична інфраструктура. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них — 5-річна дитина.

В Одесі пошкоджена 24-поверхівка: що відомо

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що ніч для Одеси була важкою. За його словами, росіяни знову здійснили масовану атаку на місто.

— Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них — одна дитина. Двоє людей госпіталізовані. Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна. Пошкоджені автомобілі, — зазначив посадовець.

На місцях працюють оперативні та комунальні служби. Енергетики намагаються якнайшвидше відновити електропостачання. Для мешканців розгорнули оперативні штаби, де можна отримати необхідну допомогу.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок комбінованої атаки постраждали пʼятеро людей, серед них — 5-річна дитина.

За його словами, росіяни цілилися по цивільній та енергетичній інфраструктурі. За однією з адрес пошкоджені квартири з 17-го по 23-й поверхи 24-поверхового житлового будинку та автомобілі мешканців.

За іншими адресами вибухами пошкоджено фасади та скління двох ліцеїв, п’ятиповерхового бізнес-центру та складських приміщень. Там постраждали ще троє людей.

Через пошкодження навчальних закладів навчання в них тимчасово організували дистанційно. На місцях триває ліквідація наслідків атаки, постраждалим надають необхідну допомогу.

Росія пошкодила два ліцеї та бізнес-центр в Одесі

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, усю ніч російські війська обстрілювали Одесу та область. Під ударами перебували цивільна та енергетична інфраструктура.

Внаслідок влучань в Одесі пошкоджені квартири з 17-го по 23-й поверх у 24-поверховому житловому будинку. Вибухова хвиля також пошкодила розташовані поруч легкові автомобілі.

За іншою адресою пошкоджені фасад і скління бізнес-центру та автомобілі. Після цього виникла пожежа в офісних приміщеннях. Також руйнувань зазнали приватне підприємство, дачний будинок і транспорт. Повністю зруйнована автозаправна станція.

На місцях виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Психологи ДСНС працювали з постраждалими.

Головне фото: Олег Кіпер.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 200 ударних дронів і ракети різних типів.

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