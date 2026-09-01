Дрифтер 2026: Хан з Форсажу повертається — коли дивитися новий фільм

Якщо ти виріс (виросла) на Форсажі, то повз Дрифтера тобі точно складно пройти. У центрі історії — Сунг Канг, той самий Хан, якого пам’ятають за любов до швидкості, машин і дрифту.

Але цього разу він не просто актор — Канг сам зняв фільм, став його продюсером і написав сценарій. Саме тому шанувальники підганяють час, щоб побачити, що ж він створив.

Розказуємо, що нині відомо про Дрифтер 2026, чи визначились з датою виходу і що обіцяє сюжет.

Фільм Дрифтер 2026 — дата виходу

Світова прем’єра Дрифтера відбудеться 12 вересня 2026 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Перший показ запланований у Scotiabank Theatre Toronto о 20:45, а додаткові сеанси відбудуться 14 та 18 вересня.

Але не дуже втішна інформація для тих, хто чекає на фільм у кінотеатрах:

Дати широкого прокату поки офіційно не оголошено.

Офіційний сайт Дрифтера повідомляє, що інформацію про подальший реліз буде оприлюднено окремо.

Дрифтер із Сунгом Кангом 2026: трейлер і сюжет

Події розгортаються у забутому містечку серед пустелі. Головний герой Трі — самотній працівник гоночної траси, який має природний талант до дрифту, але його пригнічує минуле.

Усе змінюється, коли Трі отримує шанс взяти участь у професійних змаганнях. Однак швидко стає зрозуміло: одного таланту за кермом недостатньо. Йому доведеться навчитися довіряти людям, приймати допомогу та стати частиною нової “сім’ї”.

Він має перетворити власний талант на командне профі — і не дозволити минулому знову його поглинути.

При цьому Канг наголошує: це не Форсаж, і не чергова історія про крутих гонщиків. Автомобілі та змагання тут — новий шанс розповісти про самотність, пошук свого місця та силу єдності.

Акторський склад фільму Дрифтер 2026

Окрім Сунга Канга, у фільмі зіграли Тамара Браун, Грегорі Крус, Емілія Гартфорд, Шейн Джонсон, Джеймс Памфрі та Майкл Нерінг.

У стрічці також з’являються відомі представники автомобільної та дрифт-спільноти.

Зйомки проходили на Raceway Park в Енгліштауні, штат Нью-Джерсі.

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