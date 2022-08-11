Сила возрождения в каждом кармане! Как сохранить украинское культурное наследие в смартфоне

По меньшей мере 70 религиозных объектов, 13 музеев, 33 исторических здания и 17 памятников были повреждены или разрушены в результате российского вторжения. Это данные UNESCO.

Она совместно с несколькими организациями и Национальным музеем истории Украины создала проект Backup Ukraine для спасения культурного наследия с помощью телефона. Стать волонтером может каждый украинец.

Каждый день человек, только пользуясь своим телефоном, может действительно делать четкие 3D-модели, на которые обычно тратится дорогостоящее оборудование. Так что такая сила теперь в кармане каждого украинца, — рассказывает один из инициаторов проекта датчанин Тао Томсен.

Все работает очень просто: снятый материал загружается на онлайн-сервис Polycam, специализирующийся на 3D-моделировании.

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С помощью этого приложения и сканируются архитектурные памятки. Их следует обойти со всех сторон. Готовые изображения хранятся в открытом онлайн-архиве.

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Архитектор Максим Каминин уверен, что эта инициатива полезна. Ведь все разрушенное, что успели отсканировать, можно будет восстановить в том же виде.

— Сейчас происходит полномасштабное уничтожение украинской культуры со стороны Российской Федерации. Разрушают исторические здания, памятники, скульптуры, сжигают книги. Также терпят разрушение церкви, которым более тысячи лет.

Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить и передать будущим поколениям наше наследие. Благодаря проекту Backup Ukraine у ​​нас есть возможность сделать цифровую базу, в которую бомбы точно не попадут, — объясняет архитектор.

И если памятники и произведения искусства можно снимать с помощью смартфона, то большие постройки советуют снимать с дрона. Единственное, о чем просят организаторы, — согласовывать все съемки с местными властями.

Война показала, насколько наше жилье не приспособлено для возможных вызовов. Оно лишено каких-либо условий, чтобы спастись.

Так что архитекторы уже сделали важные выводы. Читай, как будут строить новые украинские города и дома.

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