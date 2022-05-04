Какими будут новые украинские города и дома? Девять новых заповедей архитекторов

В то время, когда жилье в Израиле — бункер, украинские здания рассыпаются, как карточные домики.

Война показала, насколько наше жилье не приспособлено к возможным вызовам, нет никаких условий, чтобы спастись.

Поэтому архитекторы уже делают выводы и учатся на ошибках. Новые дома и города будут спроектированы по другим правилам, будут более качественными и надежными.

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К общепринятым правилам проектирования у архитекторов прибавилось девять новых заповедей, полученных на горьком опыте тысяч невинных жертв, захороненных под завалами бетона.

Комната за двумя стенами

Если обстрел застал тебя дома, то советуют занять безопасное место в доме — за двумя стенами.

Поскольку первая стена берет на себя основной удар, а вторая — собирает обломки стекла и мебели, у человека появляется больше шансов выжить.

У многих таким безопасным пространством является коридор, однако, как оказалось, не у всех он находится за двумя стенами. Люди ведь часто сносят лишние стены, чтобы расширить пространство.

Все дома в соответствии со стандартами спроектированы таким образом, чтобы было безопасное пространство за двумя стенами.

Но все, что в силах архитекторов — убедительно советовать людям их не убирать. Наоборот, хорошо бы обустроить кладовку, которую в случае чего можно будет превратить в спальню.

Комфортное укрытие в каждом доме

Для многих людей подвалы и бомбоубежища стали вторым домом. Однако большинство из этих защитных сооружений не рассчитаны на то, чтобы находиться там длительное время.

По предварительным стандартам паркинг должен строиться для каждого жилого комплекса.

Паркинги делились на два вида — бомбоубежища и противорадиационные укрытия.

В первом случае помещение не рассчитано на длительное пребывание, а во втором — подведено водоснабжение, системы вентиляции и электроснабжения.

Сохранилось довольно много таких сооружений еще советского образца, потому что в свое время СССР готовился к ядерной войне.

Сейчас практика показала, что даже бомбоубежища нужно строить подобно противорадиационным укрытиям.

То есть со всеми системами коммуникации: душем, туалетом, отдельной вентиляцией и водоснабжением, чтобы люди смогли долгое время комфортно находиться в безопасности.

Эвакуационная лестница

Существуют разные типы эвакуационных лестниц. Большинство из них спроектированы по типу Н1, где для эвакуации нужно выйти на балкон и спуститься по лестнице.

Однако такая лестница очень опасна во время бомбежек. Ведь если ракета разрушит несколько средних этажей, это отрежет путь эвакуации для жителей верхних этажей. Люди будут заблокированы.

Даже если удастся выйти, то придется пройти через фасад дома, что тоже опасно.

Обычную лестницу тоже нельзя назвать безопасной. Она находится вдоль окон, и существует опасность, что когда ты будешь спускаться в убежище, ударная волна их выбьет, а ты получишь тяжелые ранения.

Поэтому оптимальная модель построения лестницы — это Н4. Незадымляемая лестница закрытого типа, которая находится в середине здания.

Таким образом, если выбьет одну или две квартиры на этаже, лестница остается целой, у верхних этажей будет возможность спастись.

Здание — не карточный домик. Позаботиться об устойчивости

Многие панельные дома, построенные еще в советские времена, после попадания ракеты рассыпались, как карточный домик от ветра.

В отличие от новых панельных домов, верхние этажи которых устояли даже с дырой от ракеты.

Однако в Украине все еще слишком много архаизма в зданиях. Надо переходить к более технологичному уровню.

К примеру, не утяжелять здание за счет цемента и бетона, потому что это наоборот снижает его устойчивость.

Вместо этого наружные и межквартирные стены сделать железобетонными, а внутренние — из гипсокартона. Не стоит также утяжелять их дополнительной кладкой.

Стеклянные фасады по новым нормам

Стекло при попадании ракеты в здание несет потенциальную опасность для жизни. Ведь люди в большинстве умирают именно из-за ранения стеклом.

Выход есть: стекло должно быть в триплексе, чтобы обеспечить безопасность.

Это такой вид безопасного стекла, слои которого проклеены специальной пленкой. Разбиваясь, стекло зависает на ней, а не разлетается на мелкие осколки.

Такая техника всем известна, ее используют для лобового стекла в автомобиле, которое после удара продолжает держаться.

Есть еще один вариант окон — закаленное стекло. По ценовой политике такое окно лишь немного дороже обычного.

Разбиваясь, оно не разлетается на острые частицы, а распадается в форме кубиков, что менее травматично.

Высота построек

Интересный факт, что глаз может распознать человека по чертам лица только до шестого этажа. С седьмого и выше это можно сделать только по цвету футболки.

Поэтому предлагается строить здания не выше шести этажей.

Кроме того, людей на верхних этажах может полностью отрезать от мира. А достаточно высокой техники для эвакуации может просто не оказаться.

Люди могут настолько привыкнуть к лифту, что просто не будут знать, где лестница — такой вариант тоже вероятный.

Более компактная застройка

Если ракета попадает во двор, то страдают окружающие его дома. При этом последующие остаются целыми.

Да, дома друг для друга являются амортизацией взрыва. И есть вероятность, что уцелеет больше зданий.

Поэтому расстояние между домами будут уменьшать, дворы будут иметь квадратуру примерно 40 на 40 м, согласно европейскому образцу.

Нет автомагистралям

Строительство широких автомагистралей, где дорога — это сплошной плац для военной техники, нужно ограничить.

Вместо этого отдать предпочтение принципу мультимодальности.

Где одна полоса — для частного транспорта, другая — для общественного, а также трамвайная линия, велосипедные дорожки и пешеходные зоны с обеих сторон.

Все это должно быть разделено на зоны за счет озеленения, бордюров, перепадов рельефа или ограждений.

Таким образом, город становится непригодным для передвижения военной техники и ведения боевых действий.

Дать рекам свободу

Не зря раньше пытались строить поселки возле реки. Кроме того, что это природный источник чистой воды, реки являются прекрасной естественной защитой от врагов.

Например, маленькая речка Ирпень сыграла не последнюю роль в обороне Киева.

В советское время реки были уничтожены мелиорацией, обмелели и мелеют дальше.

Стоит выпускать их из коллекторов и способствовать тому, чтобы они стали более полноводными.

В этом сплошные плюсы — улучшение экологии, увеличение зон отдыха для людей, защита от “спасителей” в виде российских оккупантов.

Даже без помощи архитекторов украинцы превращают свои дома в бункеры. Читайте, как жители Харькова превратили многоэтажное здание в настоящую крепость.