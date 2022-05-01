Люди

300-літровий запас води, ліки, сонячна панель — як харків’яни облаштували будинок-фортецю

Тетяна Доцяк 01 Травня 2022, 12:30

Більше відео
закохані тікають з маріуполя
Ромео і Джульєтта зі щасливим кінцем: як хлопець рятував кохану з Маріуполя
0:03:19
У Львові діти пожертвували кошти для ЗСУ
Діти віддали ЗСУ гроші, які збирали на мрію — великий вчинок маленьких українців
0:02:54
Історія Ігоря Галушка, який здобув золото на Іграх нескорених
Це не про перемогу, а про боротьбу — історія ветерана АТО, який здобув золото на Іграх нескорених
300-літровий запас води, ліки, сонячна панель — як харків’яни облаштували будинок-фортецю
Умови для операцій середньовічні — лейтенантка розповіла правду про тяжку ситуацію в Маріуполі
Дивитись більше

Останні відео
300-літровий запас води, ліки, сонячна панель — як харків’яни облаштували будинок-фортецю

Без газу й опалення…або ні? Чи зможе країна зігріти українців восени-взимку 2022/23
0:03:13
Як живуть люди в Харкові під час війни - репортаж будинку ОСББ
300-літровий запас води, ліки, сонячна панель — як харків’яни облаштували будинок-фортецю
Гробки 2022
Традиції понад усе: коли поминальні дні в Україні у 2022 році та як їх варто проводити
300-літровий запас води, ліки, сонячна панель — як харків’яни облаштували будинок-фортецю
Ранкові вибухи в Одесі та на Миколаївщині — окупанти поцілили в “цікавий” об’єкт
Як пройде 9 травня в Росії у 2022 році - думки Олега Жданова та Ігоря Романенка
Хода “безсмертного полку” замість параду — як пройде 9 травня в Росії: прогнози експертів
0:04:27
Воєнні злочини Росії
Породжує безкарність: як Росія раніше вчиняла воєнні злочини, а світ висловлював стурбованість
0:03:51
Броньовані швидкі машини
Захищаємо життя, обороняємо Україну. До Львова прибула перша партія броньованих швидких із Великої Британії
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 травня
0:03:22
Що чекати Одесі 2 травня
Що чекає на Одесу 2 травня — психологічний тиск, провокації та заколоти?
Привид Києва
Легенда, яка не стала дійсністю: військові розповіли про Привида Києва
Більше відео
300-літровий запас води, ліки, сонячна панель — як харків’яни облаштували будинок-фортецю
Читати далі
Без газу й опалення…або ні? Чи зможе країна зігріти українців восени-взимку 2022/23
Гробки 2022
Читати далі
Традиції понад усе: коли поминальні дні в Україні у 2022 році та як їх варто проводити

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь