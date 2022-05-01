300-літровий запас води, ліки, сонячна панель — як харків’яни облаштували будинок-фортецю

Вони почали готуватися до війни ще в січні — закупили продукти, запаслися водою, медикаментами, придбали генератори та підготували бомбосховища. У Харкові є будинок ОСББ, де жителі навіть у війну сортують сміття і дбають про енергоощадність, а в мирні часи тільки за опалення платили вдвічі менше за міські тарифи.

Хоч значна частина людей виїхала, в будинку все ж залишається 118 людей. Є родини з дітьми й старенькі. На кожного є запас їжі та води на два місяці.

Ще до війни жителі зібралися на нараду й вирішили створити 300-літровий запас води, облаштувати альтернативну каналізацію, продумати шляхи евакуації через дах і підвали.

У підвалі також живуть тварини: коти, шиншили, хом’яки, морські свинки, собаки, яких врятували з квартир, де власники виїхали й забули про них.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Кожен мешканець будинку має свою справу: тут є чергові, охоронці, прибиральники. Ті, хто виїхав, допомагають медикаментами. А колеги по ОСББ з інших міст країни допомогли закупити генератори й сонячну панель. Нею навіть зараз заряджають ноутбуки, телефони. Деталі дивися у відео.

Російські спецслужби планували в перші дні травня влаштувати в Одесі провокації та заколоти. Для цього навіть намагалися залучити місцевий криміналітет. Про це заявили у Нацполіції України. Читай, що чекає Одесу 2 травня.