Україна

Що чекає на Одесу 2 травня — психологічний тиск, провокації та заколоти?

Назар Бурхан 01 Травня 2022, 01:00

Більше відео
Привид Києва
Легенда, яка не стала дійсністю: військові розповіли про Привида Києва
0:07:56
звернення Зеленського 30 квітня
Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву — вечірнє звернення Зеленського
0:01:53
Святослав Паламар про ситуацію в Маріуполі
Врятовані з-під завалів: евакуація та останні новини з Маріуполя від командира полку Азов
0:03:18
Ситуація в Харкові 30.04.2022
Росіяни трощать оселі, бібліотеки та лікарні — ситуація в Харківській області
Дивитись більше

Останні відео
0:03:22
Що чекати Одесі 2 травня

Що чекає на Одесу 2 травня — психологічний тиск, провокації та заколоти?
Привид Києва
Легенда, яка не стала дійсністю: військові розповіли про Привида Києва
0:07:56
звернення Зеленського 30 квітня
Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву — вечірнє звернення Зеленського
0:01:53
Святослав Паламар про ситуацію в Маріуполі
Врятовані з-під завалів: евакуація та останні новини з Маріуполя від командира полку Азов
0:03:18
Ситуація в Харкові 30.04.2022
Росіяни трощать оселі, бібліотеки та лікарні — ситуація в Харківській області
0:03:35
ЗСУ у Тік Ток - як українські військові підкорюють соцмережу
Танцюють, співають, жартують — чим українські військові підкорюють Тіk Тоk
0:05:16
Ціни на бензин в Україні
Зростання неминуче — коли закінчиться дефіцит пального в Україні та наскільки можуть підвищитись ціни
аеропорт Одеса
Пошкоджено аеропорт: Одеса зазнала нових обстрілів російськими військами. Що відомо
Як проходитиме ЗНО 2022: пройти пробний варіант онлайн
Мультимедійний тест замість ЗНО: де пройти демоверсію онлайн
Що чекає на Одесу 2 травня — психологічний тиск, провокації та заколоти?
На Донбасі відбито 14 атак ворога: втрати росіян та ситуація на фронті 30 квітня
Більше відео
Привид Києва
Читати далі
Легенда, яка не стала дійсністю: військові розповіли про Привида Києва

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь