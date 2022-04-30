Що чекає на Одесу 2 травня — психологічний тиск, провокації та заколоти?

Російські спецслужби планували в перші дні травня влаштувати в Одесі провокації та заколоти. Для цього навіть намагалися залучити місцевий криміналітет. Про це заявили у Нацполіції України.

Головна мета — провокацій підірвати державність та дестабілізувати ситуацію в регіоні на восьму річницю трагічних подій, коли протистояння проросійських і патріотичних сил закінчилося пожежею. Тоді у вогні та на вулицях Одеси загинуло майже 50 людей.

Нині силовики затримали підозрюваних. Проте правоохоронці в Одесі продовжують шукати диверсантів, мародерів та інших зловмисників. В області за добу перевірено вже понад 40 тисяч громадян та 30 тисяч автомобілів.

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Також йде робота над тим, аби зупинити переміщення заборонених предметів.

РФ активізувала в регіоні інформаційно-психологічну роботу, щоб змусити одеситів панікувати.

Ситуація в області повністю контрольована Збройними силами України. Крім того, нещодавно надійшла допомога від західних партнерів, щоб підсилити оборону регіону.

Однак загроза ракетних та авіаційних ударів з акваторії Чорного моря залишається.

Власне, аби уникнути провокацій, 2 травня – у роковини трагічного протистояння між проукраїнськими силами та антимайданівцями, в Одесі й запроваджують комендантську годину. Вона триватиме з 22.00 неділі 1 травня до 05.00 вівторка 3 травня.

На цей період залізничний вокзал буде зачинено, а усі потяги скасовано. Вони почнуть курсувати вже з 3 травня.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, Одеса зазнала нових обстрілів російськими військами, унаслідок чого пошкоджено аеропорт.