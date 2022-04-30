Що чекає на Одесу 2 травня — психологічний тиск, провокації та заколоти?

Російські спецслужби планували в перші дні травня влаштувати в Одесі провокації та заколоти. Для цього навіть намагалися залучити місцевий криміналітет. Про це заявили у Нацполіції України.
Головна мета — провокацій підірвати державність та дестабілізувати ситуацію в регіоні на восьму річницю трагічних подій, коли протистояння проросійських і патріотичних сил закінчилося пожежею. Тоді у вогні та на вулицях Одеси загинуло майже 50 людей.
Нині силовики затримали підозрюваних. Проте правоохоронці в Одесі продовжують шукати диверсантів, мародерів та інших зловмисників. В області за добу перевірено вже понад 40 тисяч громадян та 30 тисяч автомобілів.
Також йде робота над тим, аби зупинити переміщення заборонених предметів.
Також йде робота над тим, аби зупинити переміщення заборонених предметів.
РФ активізувала в регіоні інформаційно-психологічну роботу, щоб змусити одеситів панікувати.
Ситуація в області повністю контрольована Збройними силами України. Крім того, нещодавно надійшла допомога від західних партнерів, щоб підсилити оборону регіону.
Однак загроза ракетних та авіаційних ударів з акваторії Чорного моря залишається.
Власне, аби уникнути провокацій, 2 травня – у роковини трагічного протистояння між проукраїнськими силами та антимайданівцями, в Одесі й запроваджують комендантську годину. Вона триватиме з 22.00 неділі 1 травня до 05.00 вівторка 3 травня.
На цей період залізничний вокзал буде зачинено, а усі потяги скасовано. Вони почнуть курсувати вже з 3 травня.
Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, Одеса зазнала нових обстрілів російськими військами, унаслідок чого пошкоджено аеропорт.