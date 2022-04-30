Что ждет Одессу 2 мая — психологическое давление, провокации и мятежи?

Российские спецслужбы планировали в первые дни мая устроить в Одессе провокации и мятежи. Для этого даже пытались привлечь местный криминалитет. Об этом заявили в Национальной полиции Украины.

Главная цель провокаций взорвать государственность и дестабилизировать ситуацию в регионе к восьмой годовщине трагических событий, когда противостояние пророссийских и патриотических сил закончилось пожаром. Тогда в огне и на улицах Одессы погибли около 50 человек.

В настоящее время силовики задержали подозреваемых. Однако правоохранители в Одессе продолжают искать диверсантов, мародеров и других злоумышленников. В области за сутки уже проверено более 40 тысяч граждан и 30 тысяч автомобилей.

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Также идет работа над тем, чтобы остановить перемещение запрещенных предметов.

РФ активизировала в регионе информационно-психологическую работу, чтобы вынудить одесситов паниковать.

Ситуация в области полностью контролируется Вооруженными силами Украины. Кроме того, недавно пришла помощь от западных партнеров, чтобы усилить оборону региона.

Однако угроза ракетных и авиационных ударов с акватории Черного моря остается.

Чтобы избежать провокаций, 2 мая – в годовщину трагического противостояния между проукраинскими силами и антимайдановцами, в Одессе и вводят комендантский час. Он будет действовать с 22:00 воскресенья 1 мая до 05:00 вторника 3 мая.

В этот период железнодорожный вокзал будет закрыт, а все поезда отменены. Они начнут курсировать с 3 мая.

Напомним, сегодня, 30 апреля, Одесса потерпела новые обстрелы российскими войсками, в результате чего поврежден аэропорт.