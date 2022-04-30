Поврежден аэропорт: Одесса потерпела новые обстрелы российскими войсками. Что известно

Россия снова обстреливает город Одесса. В результате ракетного удара повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.
Оперативное командование Юг сообщает, что дальнейшее использование его невозможно.
Одесситы отмечают, что слышали несколько взрывов. Информации о пострадавших нет. Просим не игнорировать сигнал воздушной тревоги и не распространять фото или видео последствий на местности после ракетных ударов или других обстрелов.
Сегодня враг нанес ракетный удар с территории временно оккупированного Крыма береговым ракетным комплексом Бастион. Взлетно-посадочная полоса Одессы потерпела разрушения. Слава Богу, никто не пострадал, — сказал в обращении глава Одесской ОГА Максим Марченко.
Сегодня враг нанес ракетный удар с территории временно оккупированного Крыма береговым ракетным комплексом Бастион. Взлетно-посадочная полоса Одессы потерпела разрушения. Слава Богу, никто не пострадал, — сказал в обращении глава Одесской ОГА Максим Марченко.
В области проводятся противодиверсионные мероприятия, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей Одесской области на период продленного комендантского часа (с 22:00 1 мая до 05:00 утра 3 мая).
Напомним, 23 апреля рашистская ракета попала в 16-этажное здание в Одессе. Все произошло среди бела дня, когда большинство жителей отдыхали дома. Пострадали 18 человек, 8 погибли, из них — трехмесячная девочка.