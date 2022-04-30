Украина

Поврежден аэропорт: Одесса потерпела новые обстрелы российскими войсками. Что известно

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 30 апреля 2022, 19:01
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