Три поколения одной ракетой — рассказ отца трехмесячной девочки, погибшей в Одессе

Терять ребенка для родителей — это самое ужасное, что может быть. Но с начала полномасштабного вторжения в Украину дети, к сожалению, продолжают страдать и умирать.

Этому никогда не будет оправдания, потому что сейчас мы видим настоящий геноцид украинского народа.

Недавно в Одессе одна ракета унесла жизни целых трех поколений семьи Юрия Глодана — тещи, жены и дочери, разрушив многоэтажный дом.

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Кроме этой семьи были убиты еще пять человек.

Это событие прокомментировал даже Зеленский в своем видеообращении, отметив, что убивать детей, похоже, новая национальная идея РФ и он не понимает, чем эта девочка несла угрозу для кого-то.

Как Юрий Глодан выжил

Мужчина поехал за покупками в магазин, ведь близилась Пасха. Но не успел он скупиться, как по Одессе раздались взрывы.

Он сразу поехал домой, однако вместо своей квартиры увидел горящие обломки от ракеты.

Когда добрался до квартиры, нашел тела жены и ее матери. А тело дочери обнаружили спасатели.

Память

Память — это все, что осталось у мужчины.

Супруги были вместе девять лет. В своем рассказе Юрий Глодан восхищается оптимизмом жены, способностью общаться с людьми и умением писать.

Другого такого человека мне просто не найти, он только раз может быть подарен Богом.

Юрий восхищался, какой мамой была его жена, называя ее оптимисткой, которая всегда найдет над чем посмеяться.

Она была очень доброй, она любила смеяться и находила радость в простых вещах, она была счастлива.

В частности, в своем сообщении, посвященном первому месяцу жизни дочери Киры, женщина сказала, что вышла на новый уровень счастья.

Только три месяца назад они с женой впервые стали родителями, а уже сегодня мужчина собирает уцелевшие от обломков фотоальбомы, рукописные письма и коллекцию пакетиков с сахаром, которую собирала жена.

Юрий Глодан присутствовал на родах, плакал от счастья, что у него родилась дочь. Сейчас ему трудно понять, что ее жизнь оборвалась.

Все, что там находится, будет выброшено как мусор, а для меня это очень важно, для нашей семьи, для наших общих друзей.

Муж отдал журналистам уцелевшие подгузники, чтобы те передали волонтерам, потому что ему больше не понадобятся.

К сожалению, похожая судьба постигла не только Юрия, но и сотни других семей, которых убили российские ракеты.

Сейчас много людей, у которых война унесла жизни родных и знакомых. Важно не проживать все это в одиночестве и не стесняться обращаться за психологической помощью.