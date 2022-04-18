Не стесняйся просить о помощи: контакты психологической онлайн-поддержки

Война оставляет раны не только на теле, но и в душе людей. Сейчас самое время обратить внимание на свое психологическое состояние и при необходимости обратиться к профессионалу.
Мы собрали список контактов украинских и международных психологов, готовых бесплатно оказывать психологическую поддержку нашим людям.
Вся наша жизнь состоит из неопределенности. Если попытаться не принимать во внимание войну, даже в мирное время ни один из нас не знает, что с ним случится через пять минут, что будет завтра или через год. Читай, что такое неопределенность и как с ней жить во время войны.