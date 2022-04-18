Психология

Не стесняйся просить о помощи: контакты психологической онлайн-поддержки

Елена Яковлева, редактор сайта 18 апреля 2022, 09:00
Безкоштовна психологічна допомога для українців онлайн - номери телефонів, сайти, телеграм-канали
Фото: Unsplash, Pexels

Больше новостей
Ранкові обстріли трьох регіонів України 18 квітня
Львов, Киевская и Днепропетровская области. Утро сразу в трех регионах началось с обстрелов! Рассказываем, что известно
Охоронець захизав пологовий будинок на київщині під час осбтрілів
Не покинул свой пост даже во время вражеской атаки. Как мужчина охранял роддом в Киевской области
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Яка ситуація на Запоріжжі 18.04
Оккупанты похищают детей и заставляют руководителей записывать фейковые видео. Какая ситуация в Запорожье 18 апреля
Смотреть больше

Материалы по теме

Ранкові обстріли трьох регіонів України 18 квітня
Львов, Киевская и Днепропетровская области. Утро сразу в трех регионах началось с обстрелов! Рассказываем, что известно
Охоронець захизав пологовий будинок на київщині під час осбтрілів
Не покинул свой пост даже во время вражеской атаки. Как мужчина охранял роддом в Киевской области
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Яка ситуація на Запоріжжі 18.04
Оккупанты похищают детей и заставляют руководителей записывать фейковые видео. Какая ситуация в Запорожье 18 апреля

Видео
0:00:47
Ранкові обстріли трьох регіонів України 18 квітня

Львов, Киевская и Днепропетровская области. Утро сразу в трех регионах началось с обстрелов! Рассказываем, что известно
0:04:04
Охоронець захизав пологовий будинок на київщині під час осбтрілів
Не покинул свой пост даже во время вражеской атаки. Как мужчина охранял роддом в Киевской области
0:02:23
Яка ситуація на Запоріжжі 18.04
Оккупанты похищают детей и заставляют руководителей записывать фейковые видео. Какая ситуация в Запорожье 18 апреля
0:03:49
Як живуть затоплені села на Київщині
Взорвали плотину, чтобы не пустить в столицу. Как живут затопленные села в Киевской области
Дипломатичні перемоги України
Санкции, гуманитарная помощь и протесты. Победы на дипломатическом фронте на 17 апреля
Карта бойових дій 18 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 18 апреля
0:09:01
обращение зеленского 17 апреля
О чем говорил Зеленский в новом обращении к украинцам
Invictus Games 2022 - медалі української збірної
Действительно непокоренные! Украинцы завоевали комплект наград в первый день Invictus Games
0:03:56
Укрзалізниця відновила сполучення між Києвом та Черніговом
Рекорд Укрзалізниці! Железнодорожное сообщение между Киевом и Черниговом возобновили за четыре дня
0:03:34
Жінка з Прикарпаття відправила до Харкова близько 200 гібіскусів
Хочу, чтобы Харьков озеленел и ожил! Как женщина из Прикарпатья отправила около 200 гибискусов в Харьков
Больше видео
Что нужно знать ВПЛ и тем, кто их принимает у себя: документы
Читать дальше
Что нужно знать ВПЛ и тем, кто их приютил: юрист рассказала обо всех тонкостях оформления заявлений

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь