Не соромся просити про допомогу: контакти психологічної онлайн-підтримки

Війна залишає рани не тільки на тілі, а й в душі людей. Тож зараз саме час звернути увагу на свій психологічний стан й за потреби звернутися до професіонала.

Ми зібрали список контактів українських та міжнародних психологів, які готові безкоштовно надавати психологічну підтримку нашим людям.

Команда Тритфілд разом з експертами та волонтерами заснували проект психологічної підтримки Як ти? Платформа знайде для тебе контакт вільного психолога.

разом з експертами та волонтерами заснували проект психологічної підтримки Платформа знайде для тебе контакт вільного психолога. Центр Коло надає кризові психологічні консультації особам, що потребують підтримки у зв’язку з викликами війни. Пріоритет надається вимушено переселеним особам, родичам захисників. Запис за телефоном: +380 98 559 65 21 (працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00).

надає кризові психологічні консультації особам, що потребують підтримки у зв’язку з викликами війни. Пріоритет надається вимушено переселеним особам, родичам захисників. Запис за телефоном: (працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00). Психологи всеукраїнського кол-центру фундації Варто жити надає безкоштовні психологічні консультації всім, хто цього потребує, зокрема онкопацієнтам та їхнім близьким. Номери гарячої лінії: 5522 — для абонентів Lifecell і Vodafone Ukraine; +38 093 170 72 19 — для абонентів Kyivstar. Телефонувати можна з 11:00 до 19:00 з понеділка по п’ятницю.

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Медична мережа Добробут зібрала базу ізраїльських та українських психологів.

зібрала базу ізраїльських та українських психологів. Безкоштовна інтернет-платформа для психологічних консультацій Розкажи мені працює за методом когнітивно-поведінкової терапії. Залишити заявку на отримання допомоги можна на сайті чи за допомогою бота першої психологічної допомоги Друг. Останній створений на основі сучасних науково доведених досліджень.

працює за методом когнітивно-поведінкової терапії. Залишити заявку на отримання допомоги можна на сайті чи за допомогою бота першої психологічної допомоги Друг. Останній створений на основі сучасних науково доведених досліджень. Цілодобові безкоштовні телефони довіри — 0 800 501 212 ; (044) 456 17 02 ; (044) 456 17 25.

; ; Безкоштовний чатбот для психологічної терапії Elomia , створений за допомогою штучного інтелекту, цілодобово надає анонімну психологічну підтримку.

, створений за допомогою штучного інтелекту, цілодобово надає анонімну психологічну підтримку. Міжнародна гуманітарна організація People in Need надає безкоштовні цілодобові психологічні консультації. Телефон: 0 800 210 160 (цілодобово).

Асоціація професійного розвитку психологів та психотерапевтів в Україні надає консультації як по території України, так і за кордоном. Телефон психологічної кризової допомоги: 096 260 15 75 (працює з 10:00 до 18:00 щоденно).

надає консультації як по території України, так і за кордоном. Телефон психологічної кризової допомоги: (працює з 10:00 до 18:00 щоденно). Lifeline Ukraine — це національна, професійна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров’я. Консультації надаються 24/7 анонімно та безкоштовно за номером 7333 . На сайті також працює чат, куди можна звернутися зі своїми питаннями.

— це національна, професійна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров’я. Консультації надаються 24/7 анонімно та безкоштовно за номером . На сайті також працює чат, куди можна звернутися зі своїми питаннями. Безкоштовна гаряча лінія Червоного Хреста Давай поговоримо працює за номером 0 800 331 800.

Благодійний фонд Голоси дітей допомагає дітям подолати психологічні травми війни. Отримати екстрену психологічну допомогу можна за телефоном 095 785 6069 .

допомагає дітям подолати психологічні травми війни. Отримати екстрену психологічну допомогу можна за телефоном . Цілодобову особисту консультацію психіатра, психотерапевта та медичного психолога можна отримати за адресою: Київ, вул. Кирилівська 103, корпус 1, приймальне відділення. Телефон для довідок: (044) 463 74 79 .

. Команда українців створила платформу Mindly з надання психологічної допомоги онлайн, де можна безкоштовно отримати не лише одноразову консультацію, а повноцінну довгострокову терапію. Для запису на консультацію переходь на сайт.

з надання психологічної допомоги онлайн, де можна безкоштовно отримати не лише одноразову консультацію, а повноцінну довгострокову терапію. Для запису на консультацію переходь на сайт. Національна платформа ВзаємоДія зібрала список сервісів пошуку психологічної допомоги для дітей та дорослих.

Усе наше життя складається з невизначеності. Якщо спробувати не брати до уваги війну, навіть у мирний час жоден із нас не знає, що з ним трапиться за п’ять хвилин, що буде завтра чи через рік. Читай, що таке невизначеність та як з нею жити під час війни.