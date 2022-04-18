Не соромся просити про допомогу: контакти психологічної онлайн-підтримки

Війна залишає рани не тільки на тілі, а й в душі людей. Тож зараз саме час звернути увагу на свій психологічний стан й за потреби звернутися до професіонала.
Ми зібрали список контактів українських та міжнародних психологів, які готові безкоштовно надавати психологічну підтримку нашим людям.
Усе наше життя складається з невизначеності. Якщо спробувати не брати до уваги війну, навіть у мирний час жоден із нас не знає, що з ним трапиться за п’ять хвилин, що буде завтра чи через рік. Читай, що таке невизначеність та як з нею жити під час війни.