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Як врятуватися від вибухової хвилі: головні правила, які потрібно вивчити

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Червня 2025, 22:00
Як врятуватися від вибухової хвилі
Фото ДСНС/Facebook

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