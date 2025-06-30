Як врятуватися від вибухової хвилі: головні правила, які потрібно вивчити

Від початку повномасштабної війни росіяни запустили по мирних містах України майже 30 тисяч Шахедів. Це без урахування тих дронів, що летять по наших захисниках в окопах. Також це тисячі КАБів і ракет. Кожна атака змушує нас дбати про власну безпеку та найрідніших.

Останні удари по Київщині, Дніпропетровщині, Черкащині показують: безпечними місцями є лише укриття, а не коридори у квартирах. Та вони є не всюди. Як у випадку російських атак врятуватися від вибухової хвилі? Потрібними знаннями поділилися у МВС України.

Як врятуватися під час вибуху: поради, що збережуть життя

Попри те, що показують нам у бойовиках та інших фільмах про супергероїв — від вибухової хвилі неможливо втекти. Вона рухається набагато швидше ніж людина або транспорт.

Вибухи можуть бути непередбачуваними, тож вгадати і втекти не вийде. А тому потрібно знати, як урятуватися у випадку такої ситуації.

У зоні потенційного вибуху потрібно дотримуватися такої схеми порятунку:

Лягти на землю обличчям униз, а ногами — до місця детонації. Голову прикрий руками, відкрий рот. За можливості знайди заглиблення у землі і сховайся там.

Потрібно лягти на землю з кількох важливих причин. Перше — ударна хвиля може пошкодити внутрішні органи та слух, надто барабанні перетинки.

Відкритий рот знижує ризик контузії і травм. Дихати потрібно короткими вдихами.

Також якщо ти перебуваєш у приміщенні або на вулиці, відійди якомога далі від скла. Бажано вибрати кімнату без вікон або перечекати вибухи під землею. Часто люди зазнають поранень не від самого вибуху, а скла, що розлітається і ріже шкіру.

Під час можливої атаки краще вийти з громадського транспорту, аби не опинитися у пастці, якщо двері не відкриватимуться, а також аби не поранити шкіру склом з вікон.

Спробуй знайти найближче укриття: метро, підвал, залізобетонна будівля, заглиблення у землі. Краще не перебувати поруч з високими чи старими спорудами, які можуть обвалитися. Також уникай сховку у панельних будинках.

Після першого вибуху можуть бути повторні, тож не піднімайся та не виходь доки не буде безпечно і тихо. Краще прикрити рот і ніс тканиною, аби не дихати пилом. Намагайся бути спокійним (-ою), аби тверезо оцінювати ситуацію і врятувати себе від небезпеки.

Раніше ми розповідали, як врятуватися під час атаки дронів на вулиці.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.