Як врятуватися від вибухової хвилі: головні правила, які потрібно вивчити

Фото ДСНС/Facebook Від початку повномасштабної війни росіяни запустили по мирних містах України майже 30 тисяч Шахедів. Це без урахування тих дронів, що летять по наших захисниках в окопах. Також це тисячі КАБів і ракет. Кожна атака змушує нас дбати про власну безпеку та найрідніших. Останні удари по Київщині, Дніпропетровщині, Черкащині показують: безпечними місцями є лише укриття, а не коридори у квартирах. Та вони є не всюди. Як у випадку російських атак врятуватися від вибухової хвилі? Потрібними знаннями поділилися у МВС України. Як врятуватися під час вибуху: поради, що збережуть життя Попри те, що показують нам у бойовиках та інших фільмах про супергероїв — від вибухової хвилі неможливо втекти. Вона рухається набагато швидше ніж людина або транспорт.Вибухи можуть бути непередбачуваними, тож вгадати і втекти не вийде. А тому потрібно знати, як урятуватися у випадку такої ситуації. У зоні потенційного вибуху потрібно дотримуватися такої схеми порятунку: Лягти на землю обличчям униз, а ногами — до місця детонації. Голову прикрий руками, відкрий рот. За можливості знайди заглиблення у землі і сховайся там. Потрібно лягти на землю з кількох важливих причин. Перше — ударна хвиля може пошкодити внутрішні органи та слух, надто барабанні перетинки. Відкритий рот знижує ризик контузії і травм. Дихати потрібно короткими вдихами. Читати на тему Як врятуватися під час обвалу будинку — прості правила, які збережуть твоє життя Розкажемо тобі, як убезпечити себе під час обвалу будинку та що робити після. Також якщо ти перебуваєш у приміщенні або на вулиці, відійди якомога далі від скла. Бажано вибрати кімнату без вікон або перечекати вибухи під землею. Часто люди зазнають поранень не від самого вибуху, а скла, що розлітається і ріже шкіру. Під час можливої атаки краще вийти з громадського транспорту, аби не опинитися у пастці, якщо двері не відкриватимуться, а також аби не поранити шкіру склом з вікон. Спробуй знайти найближче укриття: метро, підвал, залізобетонна будівля, заглиблення у землі. Краще не перебувати поруч з високими чи старими спорудами, які можуть обвалитися. Також уникай сховку у панельних будинках. Після першого вибуху можуть бути повторні, тож не піднімайся та не виходь доки не буде безпечно і тихо. Краще прикрити рот і ніс тканиною, аби не дихати пилом. Намагайся бути спокійним (-ою), аби тверезо оцінювати ситуацію і врятувати себе від небезпеки. Раніше ми розповідали, як врятуватися під час атаки дронів на вулиці. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter