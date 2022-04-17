Кожен переживає моральне потрясіння. Розкажемо, як не впадати у відчай від поганих новин

Під час війни люди переживають емоційні гойдалки від “Ми переможемо” до “Все пропало”. Ми боїмося залишитися одні, переживаємо розлуку з рідними чи втрату дому.

На нашу психіку також давлять постійні новини, хоча ми й б’ємо ворога, і він зазнає втрати, українці теж страждають.

Капеланка-психологиня Олександра Андріяшина розповіла Яні Брензей у телемарафоні, як не впадати у відчай від поганих новин.

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— Насамперед при будь-якому відчаї й поганих емоціях важливо знати, що ми не самі. Ми не перші в цьому світі, хто це переживає. Люди переживали це до нас, люди перемагали це до нас і ми теж переможемо, — каже експертка.

Психологиня каже, що треба аналізувати своє життя. Колись у кожного були хвороби чи треба було робити ремонт, бо щось ламалося і це завжди проходило.

Нині весна, і це навіть допомагає розуміти, що життя перемагає.

Тож одна з практичних порад психологині — не мовчати. Говорити з людьми, з тими, хто теж щось переживає чи з тими, від кого раніше отримував(-ла) поради.

Пам’ятай, що в кожного з нас є внутрішній ресурс, який може допомогти іншим, і ти теж можеш отримати цю допомогу.

Треба нагадувати собі, що все мине, погане закінчиться, і після ночі завжди наступає день.

Як впоратися з втратою майна

Якщо людина під час війни втратила будинок та інші важливі речі, треба попіклуватися про те, що маєш зараз.

Озирнутися і зрозуміти, де вона знаходиться, хто є поруч та може допомогти, як покращити умови, дізнатися, де рідні та друзі та як можна їм допомогти тощо.

— Раджу батькам, не цурайтеся, просіть у свої дітей, щоб вони знайшли в інтернеті групи, де можна знайти, куди виїхали друзі з міста. Шукайте ресурси, ходіть в адміністрацію та пишіть заяви на відшкодування житла та допомогу.

Олександра Андріяшина каже, щоб людей не мучило почуття провини, якщо вони виїхали за кордон та шукають допомогу там, адже у нас війна.

Чим швидше ти знайдеш допомогу, тим швидше допомагатимеш іншим. Тому ділись ресурсами та інформацією.

Вона радить, попри матеріальні втрати, цінувати життя та спілкування з близькими людьми.

Ворог чекає, коли ми всі посваримося, і нас буде легше зламати, адже разом — ми велика сила. Раніше ми розповідали, як українцям порозумітися в умовах війни.