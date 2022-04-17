Кожен переживає моральне потрясіння. Розкажемо, як не впадати у відчай від поганих новин

Під час війни люди переживають емоційні гойдалки від “Ми переможемо” до “Все пропало”. Ми боїмося залишитися одні, переживаємо розлуку з рідними чи втрату дому.
На нашу психіку також давлять постійні новини, хоча ми й б’ємо ворога, і він зазнає втрати, українці теж страждають.
Капеланка-психологиня Олександра Андріяшина розповіла Яні Брензей у телемарафоні, як не впадати у відчай від поганих новин.
— Насамперед при будь-якому відчаї й поганих емоціях важливо знати, що ми не самі. Ми не перші в цьому світі, хто це переживає. Люди переживали це до нас, люди перемагали це до нас і ми теж переможемо, — каже експертка.
Психологиня каже, що треба аналізувати своє життя. Колись у кожного були хвороби чи треба було робити ремонт, бо щось ламалося і це завжди проходило.
Нині весна, і це навіть допомагає розуміти, що життя перемагає.
Нині весна, і це навіть допомагає розуміти, що життя перемагає.
Тож одна з практичних порад психологині — не мовчати. Говорити з людьми, з тими, хто теж щось переживає чи з тими, від кого раніше отримував(-ла) поради.
Пам’ятай, що в кожного з нас є внутрішній ресурс, який може допомогти іншим, і ти теж можеш отримати цю допомогу.
Пам’ятай, що в кожного з нас є внутрішній ресурс, який може допомогти іншим, і ти теж можеш отримати цю допомогу.
Треба нагадувати собі, що все мине, погане закінчиться, і після ночі завжди наступає день.
Якщо людина під час війни втратила будинок та інші важливі речі, треба попіклуватися про те, що маєш зараз.
Озирнутися і зрозуміти, де вона знаходиться, хто є поруч та може допомогти, як покращити умови, дізнатися, де рідні та друзі та як можна їм допомогти тощо.
— Раджу батькам, не цурайтеся, просіть у свої дітей, щоб вони знайшли в інтернеті групи, де можна знайти, куди виїхали друзі з міста. Шукайте ресурси, ходіть в адміністрацію та пишіть заяви на відшкодування житла та допомогу.
Олександра Андріяшина каже, щоб людей не мучило почуття провини, якщо вони виїхали за кордон та шукають допомогу там, адже у нас війна.
Чим швидше ти знайдеш допомогу, тим швидше допомагатимеш іншим. Тому ділись ресурсами та інформацією.
Чим швидше ти знайдеш допомогу, тим швидше допомагатимеш іншим. Тому ділись ресурсами та інформацією.
Вона радить, попри матеріальні втрати, цінувати життя та спілкування з близькими людьми.
Ворог чекає, коли ми всі посваримося, і нас буде легше зламати, адже разом — ми велика сила. Раніше ми розповідали, як українцям порозумітися в умовах війни.