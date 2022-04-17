Психологія

Кожен переживає моральне потрясіння. Розкажемо, як не впадати у відчай від поганих новин

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Квітня 2022, 17:00
Як не впадати у відчай від поганих новин: поради психолога
Фото: Unsplash

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