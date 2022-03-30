Як подати заявку на відшкодування майна через Дію — відеоінструкція

Тисячі будинків постраждали внаслідок рашистської агресії. Мільйони українців залишилися без житла або зазнали значних збитків свого майна.
Відтепер застосунок Дія допомагає збирати інформацію та фіксувати збитки для подальшого відшкодування державою. Як у Дії подати заявку на відшкодування майна — читай покрокову інструкцію.
Подавати заявку варто, якщо пошкоджено:
Дивись детальну відеоінструкцію.
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Допис, поширений Мінцифра (@mintsyfra.official)
Якщо ти вимушено покинув свою домівку через бойові дії, читай, якою буде програма підтримки переселенців-українців.