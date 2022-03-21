Гроші, робота, житло — якою буде програма підтримки переселенців від держави

Президент України Володимир Зеленський розповів, якою буде програма підтримки переселенців — українців, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії.

За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд уже реалізовує цю програму.

Гроші

Держава виплатить кожному, хто був змушений виїхати із зони активних бойових дій, по 2000 гривень. Отримати гроші можна буде через додаток Дія чи на банківську картку.

По 3000 гривень отримають діти, які переїхали з рідного дому через війну.

Робота

Уряд почав програму працевлаштування переселенців. Роботодавці отримають по 6500 гривень за кожного влаштованого біженця. Ці кошти можна буде витратити на виплату зарплати таким працівникам.

Держава підтримує підприємців у бажанні відновлювати роботу в тих місцях та галузях, де це можливо. Тому запроваджується повна дерегуляція бізнесу, спрощення податкової системи та доступні кредити.

Житло

Сім’ї, які безкоштовно приймають переселенців, отримають по 450 гривень на місяць на комунальні за кожну прийняту людину.

Усі три програми вже затверджені урядом.

Попри війну в Україні столиця разом з приходом весни потроху оживає. У місто повертаються підприємці: відкриваються ресторани, кав’ярні, магазини тощо.

Дивися, як у столиці підприємці відновлюють роботу.