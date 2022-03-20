Львів планує будувати житло для переселенців — Садовий про ситуацію у місті

За час війни Львів став прихистком для 200 тисяч українців з інших регіонів. Про це заявив голова Львівської міської ради Андрій Садовий в ефірі телемарафону.

Ми переналаштували всі школи, спортивні зали, театри. Вони зараз приймають тимчасово переміщених осіб. Також львів’яни безоплатно приймають біженців у себе вдома. Усі готелі та хостели зайняті.

Проте наразі ситуація з напливом біженців трохи стабілізувалася. Садовий поділився, що раніше через львівський вокзал проходило орієнтовно 60 тисяч людей за день, а зараз — 10 тисяч.

Львів дає людям не тільки житло, а й робочі місця. Запрацював консультаційний центр для переселенців.

Крім того, місто планує будувати швидке житло для тимчасово переміщених осіб. Йдеться про 30 тисяч будиночків. Західні партнери вже висловили готовність профінансувати цей проект.

Дивися у сюжеті, скільки коштує Львову один день утримання переселенців.

Евакуація підприємств з регіонів, де тривають активні бойові дії, на захід України продовжується. Хтось перевозить бізнес самостійно, а комусь допомагає держава. Дивися, з чим стикаються бізнесмени.