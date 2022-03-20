Україна

Львів планує будувати житло для переселенців — Садовий про ситуацію у місті

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Березня 2022, 22:00

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