Арена Львів тепер не тільки для футболу. Розповідаємо, як у місті Лева допомагають знайти житло та транспорт

Від початку повномасштабної війни в Україні західні області стали надійним тилом для всієї країни, зокрема і Львівщина.

Область не лише готується і нарощує військову міць, а й надає прихисток вимушеним переселенцям зі східної частини України, а туди скеровує гуманітарну допомогу.

З 24 лютого Львівщина прийняла майже 110 тис. людей.

Нині в області діє кілька логістичних центрів, які допомагають із пошуком житла та транспорту, а за потреби можуть надати ще й психологічну чи юридичну підтримку.

Координаційний центр працює цілодобово. Усіх, хто прибуває реєструють та шукають помешкання.

Також працюють логістичні центри, які допомагають знайти прихисток закордоном.

Українці масово почали виїжджати до Польщі, бо раніше їздили туди на заробітки. Проте нас готові прийняти й інші. Раніше ми розповідали, як Чехія допомагає біженцям з України.