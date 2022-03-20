Арена Львов теперь не только для футбола. Рассказываем, как в городе Льва помогают найти жилье и транспорт

С начала полномасштабной войны в Украине западные области стали надежным тылом для всей страны, в том числе Львовская область.

Область не только готовится и наращивает военную мощь, но и оказывает убежище вынужденным переселенцам из восточной части Украины, а туда направляет гуманитарную помощь.

С 24 февраля Львовская область приняла около 110 тыс. человек.

Сейчас в области действует несколько логистических центров, которые помогают в поиске жилья и транспорта, а при необходимости могут оказать психологическую или юридическую поддержку.

Координационный центр работает круглосуточно. Всех прибывающих регистрируют и ищут жилье.

Также работают логистические центры, которые помогают найти убежище за границей.

Украинцы массово начали выезжать в Польшу, потому что раньше ездили туда на заработки. Однако нас готовы принять и другие. Раньше мы рассказывали, как Чехия помогает беженцам из Украины.