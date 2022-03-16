Как помогают беженцам из Украины в Чехии

Более двух с половиной миллионов украинцев уже выехали за границу, спасаясь от войны.
Страны Евросоюза хорошо подготовились к встрече украинских переселенцев.
Беженцам дают вид на жительство на год, медицинскую страховку и расселяют. Некоторые страны оказывают материальную помощь.
Чехия также помогает беженцам и приняла более 61 тыс. украинцев. Центры помощи работают даже в маленьких городах.
Чехия также помогает беженцам и приняла более 61 тыс. украинцев. Центры помощи работают даже в маленьких городах.
Там встречают украиноязычные волонтеры, координируют и помогают.
Семьи с детьми до 5 лет могут пройти регистрацию без очереди.
Во время ожидания люди могут взять необходимую одежду, средства гигиены и еду.
Напомним, ранее мы рассказывали про алгоритм действий для украинцев, которые пересекли границу.