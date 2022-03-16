Люди

Як допомагають біженцям з України у Чехії

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 16 Березня 2022, 08:00

Більше відео
0:06:14
Ірина Гуцал про благодійність в Україні
Питання здоров’я нікуди не зникли. Ірина Гуцал про роботу благодійних фондів в Україні
0:06:35
Олександр Зінченко
ЗСУ — мої кумири та справжні герої: Олександр Зінченко про українсько-російську війну
0:06:34
Єгор Крутоголов про підняття духу нації
Почуття гумору — ще одна зброя: Єгор Крутоголов про підняття духу нації
0:02:13
Українці повертаються з-за кордону
На захист рідної землі! Тисячі українців повертаються із закордону, щоб вступити до лав ЗСУ
Дивитись більше

Останні відео
0:02:38
Як допомагають біженцям з України у Чехії

Як допомагають біженцям з України у Чехії
Верховна Рада України
Реалії воєнного часу. Розповідаємо про найважливіші закони, ухвалені Радою для цивільних та військових
0:02:36
Як формується тероборона Києва
Київ боронять цілими сім’ями — як формується тероборона у столиці
0:02:54
Якщо ви мирний житель, краще зустрічі з окупантами уникати - поведінка під час зустрічі з ворогом
Якщо ви мирний житель, краще уникати окупантів — поведінка під час зустрічі з ворогом
0:03:07
Покинуті тварини
Покинуті під час війни. Як працює притулок для тварин у Дніпрі
0:06:14
Ірина Гуцал про благодійність в Україні
Питання здоров’я нікуди не зникли. Ірина Гуцал про роботу благодійних фондів в Україні
0:10:40
звернення Зеленського ввечері 15 березня
Є таке відчуття, що ще трішки! Звернення Зеленського ввечері 15 березня
0:08:58
Херсон
Росію бісить, що Україна не підтримала ідею квазіреспублік — Ольга Айвазовська про події в Херсоні та трибунал над РФ
0:03:07
Дефіцит в РФ
Люди згадали радянські часи та 90-ті й змітають все з полиць: у Росії почалася паніка
0:03:53
ПОЗИТИВ: важливо, щоб діти почувалися дітьми
Важливо, щоб діти почувалися дітьми – Позитив про культурну місію для українських переселенців
Більше відео
Верховна Рада України
Читати далі
Реалії воєнного часу. Розповідаємо про найважливіші закони, ухвалені Радою для цивільних та військових

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь