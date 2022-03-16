Як допомагають біженцям з України у Чехії

Понад два з половиною мільйони українців уже виїхали за кордон, рятуючись від війни.

Країни Євросоюзу добре підготувались до зустрічі українських переселенців.

Біженцям дають посвідку на проживання на рік, медичну страховку і розселяють. Деякі країни видають матеріальну допомогу.

Чехія також допомагає біженцям і вже прийняла понад 61 тис. українців. Центри допомоги працюють навіть у маленьких містечках.

Там зустрічають україномовні волонтери, координують та допомагають.

Найперше, потрібно зареєструватися у поліції та отримати посвідку на проживання на рік. Далі зробити безкоштовне страхування. Також можна отримати дозвіл на роботу та одноразову грошову допомогу.

Родини з дітьми до п’яти років можуть пройти реєстрацію без черги.

Під час очікування люди можуть взяти необхідний одяг, засоби гігієни та їжу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про алгоритм дій для українців, що перетнули кордон.