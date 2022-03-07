Тікали від війни та виїхали закордон, а що робити далі? Розповідаємо алгоритм дій

Нині багато людей виїжджають з нашої країни закордон у пошуку безпеки. Проте не завжди треба оформлювати статус біженця, можна діяти інакше.
Загалом є три варіанти для громадян України, що робити після перетину кордону.
Рекомендовано не поспішати подавати заявку на біженство, якщо є де зупинитись і фінансові можливості.
Він допомагає зменшити бюрократичні процедури до мінімуму та пришвидшити процес (уточнюйте в залежності від країни) передбачає:
Його можна отримати лише в тій країні, кордон якої ви перетнули. Заявку можна подати одразу під час в’їзду до країни, повідомивши про це прикордонного офіцера.
Отримання статусу біженця довгий процес і може тривати до шести місяців. На цей період необхідно здати свій паспорт відповідним інституціям.
Протягом перших шести місяців після подачі заявки не маєш права працювати. Якщо не надали статус біженця протягом 6 місяців, є право отримати довідку для роботи.
Що дає статус біженця:
Раніше ми розповідали, які країни приймають біженців за спрощеними процедурами.