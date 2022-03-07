Тікали від війни та виїхали закордон, а що робити далі? Розповідаємо алгоритм дій

Нині багато людей виїжджають з нашої країни закордон у пошуку безпеки. Проте не завжди треба оформлювати статус біженця, можна діяти інакше.

Загалом є три варіанти для громадян України, що робити після перетину кордону.

Перше — це законне право на перебування в країнах Європейського союзу до 90 днів

Рекомендовано не поспішати подавати заявку на біженство, якщо є де зупинитись і фінансові можливості.

Друге — це механізм тимчасового захисту

Він допомагає зменшити бюрократичні процедури до мінімуму та пришвидшити процес (уточнюйте в залежності від країни) передбачає:

отримання посвідки на 1 рік на проживання на період тимчасового захисту;

доступ до роботи. Вимоги про 6 місяців у цьому випадку немає;

доступ до освіти. Діти до 18 років мають право навчатись у закладах освіти на рівні з громадянами країни перебування;

забезпечення житлом (заселення у центр чи надання засобів для проживання);

доступ до соціального забезпечення та медицини;

можливість отримати статус біженця у майбутньому.

Третє — це отримання статусу біженця

Його можна отримати лише в тій країні, кордон якої ви перетнули. Заявку можна подати одразу під час в’їзду до країни, повідомивши про це прикордонного офіцера.

Отримання статусу біженця довгий процес і може тривати до шести місяців. На цей період необхідно здати свій паспорт відповідним інституціям.

Протягом перших шести місяців після подачі заявки не маєш права працювати. Якщо не надали статус біженця протягом 6 місяців, є право отримати довідку для роботи.

Що дає статус біженця:

посвідку на проживання, що буде діяти як мінімум 3 роки;

спеціальний документ для подорожей між країнами ЄС;

право на працевлаштування та освіту;

право на визнання українських дипломів;

право на соціальне забезпечення та медичні послуги.

Раніше ми розповідали, які країни приймають біженців за спрощеними процедурами.