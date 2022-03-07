Бежали от войны и уехали заграницу, а что делать дальше? Рассказываем алгоритм действий

Сейчас многие выезжают из нашей страны за границу в поиске безопасности. Однако не всегда следует оформлять статус беженца, можно действовать иначе.
В общем, есть три варианта для граждан Украины, что делать после пересечения границы.
Рекомендуется не спешить подавать заявку на беженство, если есть где остановиться и финансовые возможности.
Он помогает уменьшить бюрократические процедуры до минимума и ускорить процесс (уточняйте в зависимости от страны):
Его можно получить только в той стране, границу которой вы пересекли. Заявку можно подать сразу во время въезда в страну, уведомив об этом пограничного офицера.
Получение статуса беженца длительный процесс и может занять до шести месяцев. В этот период необходимо сдать свой паспорт соответствующим институтам.
В течение первых шести месяцев после подачи заявки нет права работать. Если не предоставили статус беженца в течение 6 месяцев, есть право получить справку для работы.
Что дает статус беженца:
Ранее мы рассказывали, какие страны принимают беженцев по упрощенным процедурам.