Бежали от войны и уехали заграницу, а что делать дальше? Рассказываем алгоритм действий

Сейчас многие выезжают из нашей страны за границу в поиске безопасности. Однако не всегда следует оформлять статус беженца, можно действовать иначе.

В общем, есть три варианта для граждан Украины, что делать после пересечения границы.

Первое — это законное право на пребывание в странах Европейского союза до 90 дней

Рекомендуется не спешить подавать заявку на беженство, если есть где остановиться и финансовые возможности.

Второе — это механизм временной защиты

Он помогает уменьшить бюрократические процедуры до минимума и ускорить процесс (уточняйте в зависимости от страны):

получение вида на 1 год на проживание на период временной защиты;

доступ к работе. Требования о 6 месяцах в этом случае нет;

доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне с гражданами страны пребывания;

обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств проживания);

доступ к социальному обеспечению и медицине;

возможность получить статус беженца в будущем.

Третье — это получение статуса беженца

Его можно получить только в той стране, границу которой вы пересекли. Заявку можно подать сразу во время въезда в страну, уведомив об этом пограничного офицера.

Получение статуса беженца длительный процесс и может занять до шести месяцев. В этот период необходимо сдать свой паспорт соответствующим институтам.

В течение первых шести месяцев после подачи заявки нет права работать. Если не предоставили статус беженца в течение 6 месяцев, есть право получить справку для работы.

Что дает статус беженца:

вид на жительство, который будет действовать как минимум 3 года;

специальный документ для поездок между странами ЕС;

право на трудоустройство и образование;

право на признание украинских дипломов;

право на социальное обеспечение и медицинские сервисы.

Ранее мы рассказывали, какие страны принимают беженцев по упрощенным процедурам.