Гостеприимство Европы — какие страны принимают беженцев из Украины по упрощенным процедурам

Жестокая война, развязанная Владимиром Путином, заставила почти 875 тысяч украинцев уехать за границу.
Государственная пограничная служба сообщает, что большая часть людей (454 000) выехали в Польшу, 116 000 — в Венгрию, 67 000 в Словакию, 45 000 в Румынию и 79 000 в Молдову, которая не входит в ЕС.
Кроме этих стран приютят украинцев еще Чехия, Литва, Германия, США, Португалия.
Граждане Украины могут находиться на территории Европейского Союза 90 дней, однако теперь украинские беженцы будут иметь право жить в ЕС в течение трех лет.
Граждане и резиденты Украины могут работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование на срок до одного года, а при длительной войне статус беженца может быть продлен еще на два года.
Фото: Государственная пограничная служба / Facebook
Издание finance.ua собрало подборку полезных контактов для людей, выехавших за границу или собирающихся это сделать.
Напомним, мужчинам от 18 до 60 лет во время войны запрещено выезжать за границу.
Исключениями являются те, кто:
Если вы не имеете возможности или не хотите выезжать за границу существует сайт Прихисток, где люди могут искать временное убежище, а также предлагать свой дом для убежища земляков.
Читай, как уехать из Киева и других городов во время войны.