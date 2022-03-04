Гостеприимство Европы — какие страны принимают беженцев из Украины по упрощенным процедурам

Жестокая война, развязанная Владимиром Путином, заставила почти 875 тысяч украинцев уехать за границу.

Государственная пограничная служба сообщает, что большая часть людей (454 000) выехали в Польшу, 116 000 — в Венгрию, 67 000 в Словакию, 45 000 в Румынию и 79 000 в Молдову, которая не входит в ЕС.

Кроме этих стран приютят украинцев еще Чехия, Литва, Германия, США, Португалия.

Граждане Украины могут находиться на территории Европейского Союза 90 дней, однако теперь украинские беженцы будут иметь право жить в ЕС в течение трех лет.

Граждане и резиденты Украины могут работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование на срок до одного года, а при длительной войне статус беженца может быть продлен еще на два года.

Издание finance.ua собрало подборку полезных контактов для людей, выехавших за границу или собирающихся это сделать.

Сайт, позволяющий украинским беженцам связаться с людьми, проживающими в Европе и готовыми помочь приюту.

Чат поддержки тех, кто едет из Украины прямо сейчас или находится в Украине и нуждается в помощи.

В новосозданных группах в фейсбуке Accommodation, Help & Shelter for Ukraine и Not Just Prayers люди со всего мира предлагают убежище украинцам в своих собственных домах.

Чат Волонтеры. Помощь и убежище.

Помощь украинским беженцам из Украины в Польшу, попутчики, перевозчики.

Волонтеры — Актуальная информация с границы.

Напомним, мужчинам от 18 до 60 лет во время войны запрещено выезжать за границу.

Исключениями являются те, кто:

имеет удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;

имеет заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;

имеет на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет или ребенка с инвалидностью;

самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка;

усыновитель;

опекун;

чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Если вы не имеете возможности или не хотите выезжать за границу существует сайт Прихисток, где люди могут искать временное убежище, а также предлагать свой дом для убежища земляков.

Читай, как уехать из Киева и других городов во время войны.