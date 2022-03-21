Едете дальше на Запад? Правила въезда, условия пребывания и помощь украинцам во Франции и Испании

За один день захватническая война кардинально изменила планы каждого украинца. Еще недавно мы решали, куда уехать в отпуск, а теперь думаем, какая страна может предоставить нам убежище.
Польша, Венгрия, Молдова и другие соседи Украины становятся перевалом для наших земляков, отправляющихся оттуда дальше на Запад.
Мы собрали актуальные правила въезда и условия пребывания украинцев во Франции и Испании.
Условия въезда во Францию для украинцев, покинувших Украину до и после 24 февраля 2022 года, отличаются.
В этом случае для пересечения границы с Францией вам понадобится один из следующих документов:
Загранпаспорт или украинский паспорт может быть просроченным не более чем на два года.
Следует обратить внимание на штамп о пересечении украинской границы и въезде в страну Шенгенской зоны, который ставится в паспорте. Это доказательство того, что вы уехали из Украины после начала войны.
Следует обратить внимание на штамп о пересечении украинской границы и въезде в страну Шенгенской зоны, который ставится в паспорте. Это доказательство того, что вы уехали из Украины после начала войны.
Если вы используете ID карту, то проследите за тем, чтобы пограничная служба страны, в которую вы въехали из Украины, выдала вам справку о пересечении границы.
Тогда нужно обязательно обратиться в Посольство Франции в первой стране Шенгенской зоны, в которую вы въехали. Там можно получить разрешение на въезд во Францию.
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В таком случае вы можете въехать во Францию только на общих основаниях.
Для этого нужно иметь:
Украинцы могут находиться в Шенгенской зоне в течение 90 дней.
После этого периода необходимо получить дополнительное разрешение на пребывание во Франции.
Это может быть:
В любом случае, вам нужно обратиться в префектуру департамента по месту вашего пребывания.
Украинцам, выехавшим в страны Европейского Союза, не рекомендуется подавать заявление на получение статуса беженца (asile). Во Франции, как и в других странах ЕС, лучше оформить временную защиту.
Украинцам, выехавшим в страны Европейского Союза, не рекомендуется подавать заявление на получение статуса беженца (asile). Во Франции, как и в других странах ЕС, лучше оформить временную защиту.
Этот статус приобретается по упрощенной процедуре и дает право на проживание, работу, медицинские услуги и социальную помощь в странах ЕС.
Его могут получить:
Посольство Украины во Франции создало платформу, на которой можно узнать всю актуальную информацию о поддержке украинцев во Франции.
Проезд в общественном транспорте Франции для украинцев бесплатный. Для этого в кассе нужно предъявить свой паспорт.
Украинцы, прибывшие в Испанию как после 24 февраля, так и до (по безвизу), могут получить временную защиту.
При въезде в Испанию украинцам не нужно показывать сертификаты о вакцинации, COVID-тесты или справки о выздоровлении от коронавируса.
Заполнять форму Spain Travel Health-SpTH тоже не нужно.
Пересечь границу с Испанией можно с документом, удостоверяющим личность и гражданство Украины (желательно, чтобы он содержал написание персональных данных латиницей).
Если вы въехали в Испанию с просроченным загранпаспортом, вы можете обратиться в Посольство Украины для продления срока его действия.
Если ребенок пересек границу со свидетельством о рождении, можно внести его данные в загранпаспорт родителей в Посольстве Украины.
Так же, как и во Франции, украинцы могут находиться в Испании в течение 90 дней.
Тем, кто планирует остаться в Испании после истечения этого периода, предоставят временную защиту. Больше об этом можно почитать здесь.
Проконсультироваться по поводу получения временной защиты в Испании на украинском языке можно по телефону +34 91 047 4444 или по номеру 112 (социальная служба Samur Social).
Центры приёма и размещения украинских переселенцев в Испании можно найти здесь.
Ассоциация адвокатов Мадрида оказывает бесплатную юридическую помощь украинским переселенцам.
Чтобы получить консультацию, украинцы могут писать на e-mail ayuda.ucrani[email protected].
Если вы уехали в Польшу и не собираетесь мигрировать дальше, вам будет полезно знать, что президент Польши подписал закон о помощи украинским беженцам. Читай, что он предполагает.