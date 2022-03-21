Путешествия и вдохновение

Едете дальше на Запад? Правила въезда, условия пребывания и помощь украинцам во Франции и Испании

Елена Яковлева, редактор сайта 21 марта 2022, 09:00
Актуальні правила в'їзду українців у Францію та Іспанію
Фото: Unsplash

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