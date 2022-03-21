Едете дальше на Запад? Правила въезда, условия пребывания и помощь украинцам во Франции и Испании

За один день захватническая война кардинально изменила планы каждого украинца. Еще недавно мы решали, куда уехать в отпуск, а теперь думаем, какая страна может предоставить нам убежище.

Польша, Венгрия, Молдова и другие соседи Украины становятся перевалом для наших земляков, отправляющихся оттуда дальше на Запад.

Мы собрали актуальные правила въезда и условия пребывания украинцев во Франции и Испании.

Условия въезда во Францию ​​для украинцев, покинувших Украину до и после 24 февраля 2022 года, отличаются.

Если вы уехали из Украины ПОСЛЕ 24 февраля

В этом случае для пересечения границы с Францией вам понадобится один из следующих документов:

Загранпаспорт (биометрический или обычный).

Паспорт гражданина Украины (ID карта).

Справка подтверждения личности, выданная Посольством Украины.

Загранпаспорт или украинский паспорт может быть просроченным не более чем на два года.

Следует обратить внимание на штамп о пересечении украинской границы и въезде в страну Шенгенской зоны, который ставится в паспорте. Это доказательство того, что вы уехали из Украины после начала войны.

Если вы используете ID карту, то проследите за тем, чтобы пограничная служба страны, в которую вы въехали из Украины, выдала вам справку о пересечении границы.

Что делать, если нет паспорта или отметки о пересечении границы

Тогда нужно обязательно обратиться в Посольство Франции в первой стране Шенгенской зоны, в которую вы въехали. Там можно получить разрешение на въезд во Францию.

Если вы покинули Украину ДО 24 февраля

В таком случае вы можете въехать во Францию ​​только на общих основаниях.

Для этого нужно иметь:

Действующий биометрический (или обычный) загранпаспорт.

Краткосрочную шенгенскую визу/долгосрочную визу для въезда во Францию/вид на жительство во Франции или другой стране ЕС.

Пребывание во Франции

Украинцы могут находиться в Шенгенской зоне в течение 90 дней.

После этого периода необходимо получить дополнительное разрешение на пребывание во Франции.

Это может быть:

Временное разрешение на пребывание (autorisation provisoire de séjour) на три месяца.

Временная защита на шесть месяцев.

Разрешение на проживание (titre de séjour) — для отдельных категорий, например, мужей и жен граждан Франции.

В любом случае, вам нужно обратиться в префектуру департамента по месту вашего пребывания.

Украинцам, выехавшим в страны Европейского Союза, не рекомендуется подавать заявление на получение статуса беженца (asile). Во Франции, как и в других странах ЕС, лучше оформить временную защиту.

Этот статус приобретается по упрощенной процедуре и дает право на проживание, работу, медицинские услуги и социальную помощь в странах ЕС.

Его могут получить:

Граждане Украины, въехавшие во Францию ​​после 24.02.2022 или находившиеся там до войны с краткосрочным визитом по безвизовому режиму.

Лица, имеющие статус беженца или искателя убежища в Украине.

Иностранные граждане, являющиеся ближайшими членами семьи гражданина Украины, который получил временную защиту во Франции.

Помощь украинцам во Франции

Посольство Украины во Франции создало платформу, на которой можно узнать всю актуальную информацию о поддержке украинцев во Франции.

Маленький лайфхак

Проезд в общественном транспорте Франции для украинцев бесплатный. Для этого в кассе нужно предъявить свой паспорт.

Украинцы, прибывшие в Испанию как после 24 февраля, так и до (по безвизу), могут получить временную защиту.

При въезде в Испанию украинцам не нужно показывать сертификаты о вакцинации, COVID-тесты или справки о выздоровлении от коронавируса.

Заполнять форму Spain Travel Health-SpTH тоже не нужно.

Пересечь границу с Испанией можно с документом, удостоверяющим личность и гражданство Украины (желательно, чтобы он содержал написание персональных данных латиницей).

Если вы въехали в Испанию с просроченным загранпаспортом, вы можете обратиться в Посольство Украины для продления срока его действия.

Если ребенок пересек границу со свидетельством о рождении, можно внести его данные в загранпаспорт родителей в Посольстве Украины.

Пребывание в Испании

Так же, как и во Франции, украинцы могут находиться в Испании в течение 90 дней.

Тем, кто планирует остаться в Испании после истечения этого периода, предоставят временную защиту. Больше об этом можно почитать здесь.

Проконсультироваться по поводу получения временной защиты в Испании на украинском языке можно по телефону +34 91 047 4444 или по номеру 112 (социальная служба Samur Social).

Помощь украинцам в Испании

Центры приёма и размещения украинских переселенцев в Испании можно найти здесь.

Маленький лайфхак

Ассоциация адвокатов Мадрида оказывает бесплатную юридическую помощь украинским переселенцам.

Чтобы получить консультацию, украинцы могут писать на e-mail ayuda.ucrani[email protected].

Если вы уехали в Польшу и не собираетесь мигрировать дальше, вам будет полезно знать, что президент Польши подписал закон о помощи украинским беженцам. Читай, что он предполагает.