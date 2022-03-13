Польша приняла закон о беженцах из Украины: когда заработает и какие льготы предусмотрены

Накануне польский Сейм, а затем и президент страны Анджей Дуда утвердили закон, который регламентирует пребывание беженцев из Украины в Польше. Документ предусматривает социальную помощь тем, кто бежал от войны в Украине.
Об этом сообщает местное издание Onet.pl.
Положения закона вступят в силу с момента обнародования в Правовом журнале, однако будут применяться к украинцам ретроактивно — с 24 февраля 2022 года.
Соответствующий документ гарантирует законность пребывания в стране граждан Украины, а также их супругов, которые не имеют гражданства Украины, и распространяется на лиц, которые въехали в Польшу из Украины с начала российского вторжения.
Закон также предусматривает, что украинцам, которые до войны проживали в Польше и у которых истекает срок действия вида на временное жительство или национальных виз, автоматически продлят эти документы до конца 2022 года.
Отметим, что в Польшу из Украины уже выехали более 1,5 миллиона человек. Украинцам советуют не оставаться в приграничных регионах страны (Прикарпатское, Люблинское, Малопольское воеводства), а также в столичном воеводстве.
Краков и Варшава уже на грани возможностей по приему беженцев из Украины.
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