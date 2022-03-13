Польша приняла закон о беженцах из Украины: когда заработает и какие льготы предусмотрены

Накануне польский Сейм, а затем и президент страны Анджей Дуда утвердили закон, который регламентирует пребывание беженцев из Украины в Польше. Документ предусматривает социальную помощь тем, кто бежал от войны в Украине.

Об этом сообщает местное издание Onet.pl.

Когда заработает закон

Положения закона вступят в силу с момента обнародования в Правовом журнале, однако будут применяться к украинцам ретроактивно — с 24 февраля 2022 года.

Кто подпадает под действие закона

Соответствующий документ гарантирует законность пребывания в стране граждан Украины, а также их супругов, которые не имеют гражданства Украины, и распространяется на лиц, которые въехали в Польшу из Украины с начала российского вторжения.

Закон также предусматривает, что украинцам, которые до войны проживали в Польше и у которых истекает срок действия вида на временное жительство или национальных виз, автоматически продлят эти документы до конца 2022 года.

Что предусматривает закон о беженцах

пребывание беженцев из Украины в Польше будет считаться законным в течение 18 месяцев;

через 9 месяцев пребывания в Польше украинцы смогут подать заявление на получение разрешения на временное проживание сроком на 3 года;

беженцам из Украины разрешено получить налоговый номер PESEL, работать в Польше и получить доступ к медицинской помощи;

украинские беженцы могут получить одноразовую финансовую помощь — 300 злотых (около 2000 грн — ред.);

— 300 злотых (около 2000 грн — ред.); учащиеся и студенты из Украины могут продолжить обучение в польских школах и вузах;

легальным признается пребывание детей, рожденных в Польше украинками, бежавшими от войны;

для поляков, которые обеспечивают проживание и питание беженцев из Украины, также предусмотрены льготы сроком 60 дней.

Отметим, что в Польшу из Украины уже выехали более 1,5 миллиона человек. Украинцам советуют не оставаться в приграничных регионах страны (Прикарпатское, Люблинское, Малопольское воеводства), а также в столичном воеводстве.

Краков и Варшава уже на грани возможностей по приему беженцев из Украины.

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