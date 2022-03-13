Польща ухвалила закон про українських біженців: які пільги передбачені та коли запрацює

Напередодні польський Сейм, а за ним і президент країни Анджей Дуда схвалили закон, який регламентує перебування біженців з України в Польщі. Документом передбачена й соціальна допомога українцям, що тікали від війни.

Про це повідомляє місцеве видання Onet.pl.

Коли запрацює закон

Положення закону набудуть чинності від моменту оприлюднення в Правовому журналі, однак будуть застосовуватися до українців ретроактивно — з 24 лютого 2022 року.

Хто підпадає під дію закону

Відповідний документ гарантує законність перебування в країні українців у випадку, якщо вони не мають українського громадянства, та поширюється на осіб, які в’їхали до Польщі з України від початку російського вторгнення.

Закон також передбачає, що українцям, які до війни проживали в Польщі та в яких спливає термін дії посвідок на тимчасове проживання або національних віз, автоматично продовжать ці документи до кінця 2022 року.

Що передбачає закон

перебування біженців з України у Польщі вважатиметься законним протягом 18 місяців;

через 9 місяців перебування у Польщі українці зможуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання терміном на 3 роки;

біженцям з України дозволено отримати податковий номер PESEL, працювати у Польщі та отримати доступ до медичної допомоги;

українські біженці можуть отримати одноразову фінансову допомогу — 300 злотих (близько 2000 грн — ред.);

учні й студенти з України можуть продовжити навчання у польських школах та вишах;

легальним визнається перебування дітей, народжених у Польщі українками, які втекли від війни;

полякам, які забезпечують проживання та харчування біженців з України, також передбачені пільги строком на 60 днів.

Зауважимо, що до Польщі з України вже виїхали понад 1,5 мільйона осіб. Українцям радять не лишатися в прикордонних регіонах країни (воєводства Прикарпатське, Люблінське, Малопольське), а також у столичному воєводстві.

Наразі відомо, що Краків та Варшава уже на межі можливостей щодо прийому біженців з України.

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