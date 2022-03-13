Польща ухвалила закон про українських біженців: які пільги передбачені та коли запрацює

Напередодні польський Сейм, а за ним і президент країни Анджей Дуда схвалили закон, який регламентує перебування біженців з України в Польщі. Документом передбачена й соціальна допомога українцям, що тікали від війни.
Про це повідомляє місцеве видання Onet.pl.
Положення закону набудуть чинності від моменту оприлюднення в Правовому журналі, однак будуть застосовуватися до українців ретроактивно — з 24 лютого 2022 року.
Відповідний документ гарантує законність перебування в країні українців у випадку, якщо вони не мають українського громадянства, та поширюється на осіб, які в’їхали до Польщі з України від початку російського вторгнення.
Закон також передбачає, що українцям, які до війни проживали в Польщі та в яких спливає термін дії посвідок на тимчасове проживання або національних віз, автоматично продовжать ці документи до кінця 2022 року.
Що передбачає закон
Зауважимо, що до Польщі з України вже виїхали понад 1,5 мільйона осіб. Українцям радять не лишатися в прикордонних регіонах країни (воєводства Прикарпатське, Люблінське, Малопольське), а також у столичному воєводстві.
Наразі відомо, що Краків та Варшава уже на межі можливостей щодо прийому біженців з України.
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