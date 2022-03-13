Польща ухвалила закон про українських біженців: які пільги передбачені та коли запрацює

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 13 Березня 2022, 11:15
Польща, Варшава
Фото: Unsplash

Більше новин
Паралімпійці в Пекіні-2022
Історичний результат! Україна феєрично завершила виступ на Паралімпіаді-2022
Фосфорні бомби Росія
Росія застосувала фосфорні бомби на Луганщині: в чому небезпека та як надати першу допомогу
стріх війни
“Як відчути силу, щоб рухатись далі після війни?”
Як допомогти біженцям адаптуватися до нового життя - поради
Прояви милосердя та терплячість — поради, як допомогти переселенцям адаптуватися до нового життя
Дивитись більше

Матеріали по темі

Фосфорні бомби Росія
Росія застосувала фосфорні бомби на Луганщині: в чому небезпека та як надати першу допомогу
стріх війни
“Як відчути силу, щоб рухатись далі після війни?”
Як допомогти біженцям адаптуватися до нового життя - поради
Прояви милосердя та терплячість — поради, як допомогти переселенцям адаптуватися до нового життя
Тернопіль
Працюють кав’ярні та спортзали: як українці захищають економічний тил

Відео
Фосфорні бомби Росія

Росія застосувала фосфорні бомби на Луганщині: в чому небезпека та як надати першу допомогу
0:03:04
Тернопіль
Працюють кав’ярні та спортзали: як українці захищають економічний тил
0:01:20
Jamala
Серце розриває від подяки: виступ Джамали на шоу Голос у Литві
0:01:01
Як палає ворожа техніка
Горіла ворожа техніка, палала: як українські захисники знищують ворога на льоту
0:00:47
акції на підтримку України
Зупинити Путіна! Як світ продовжує проводити акції на підтримку України
0:11:06
Звернення Володимира Зеленського 12.03.2022
Російські окупанти не можуть нас підкорити: звернення Володимира Зеленського до українського народу
0:07:55
Звернення Дениса Шмигаля
Виплата пенсій та план підтримки посівної кампанії — звернення прем’єр-міністра Шмигаля
0:05:30
Фейкові новини в Росії
Російські пропагандисти “випльовують” чергові фейки проти України: розбираємо кожен
0:05:32
Ірина Верещук
Підсумки роботи гуманітарних коридорів 12 березня та майбутні маршрути
Польща ухвалила закон про українських біженців: які пільги передбачені та коли запрацює
Щодня міжнародна підтримка України росте — свіженькі новини з дипломатичного поля битви
Більше відео
стріх війни
Читати далі
“Як відчути силу, щоб рухатись далі після війни?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь