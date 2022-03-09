Переїзд у Польщу під час війни в Україні: що потрібно знати й до чого готуватися

В Україні триває війна. Підступний напад Росії на нашу територію поділила життя людей на “до” та “після”.

Війна змусила нас змінити звичний устрій: ранок починається не з кави, а з моніторингу новин. з повідомлень “як ти?” та “у нас тихо, тривоги не було”. Для когось ранок починається і не в рідних стінах, але…Ранок починається, і ми за це дякуємо.

Вимушені переселенці шукають прихистку у західних областях України, або й узагалі – під спокійним небом інших країн Європи.

За час повномасштабної війни з нашої України виїхало понад 1.7 мільйона людей. Велика частина перетнула кордон із Польщею.

Статус біженця став варіантом для життя в іншій країні на деякий період. Польща радо приймає наших громадян у себе, і заявляла про такий варіант ще на етапі скупчення російських військ на наших кордонах.

Про це ще 13 лютого заявляв міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

#Pomagamy????????

Dzisiaj o godz.20.00 liczba osób,które uciekły z Ukrainy????????do Polski???????? przekroczyła milion.

To milion ludzkich tragedii,milion osób wygnanych z własnych domów przez wojnę.

Milion osób,które po przekroczeniu granicy usłyszały od #funkcjonariuszeSG „Jesteście bezpieczni” pic.twitter.com/gFUmOoHrbX — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 6, 2022

Як перетнути кордон із Польщею?

Тепер, задля мінімізації бюрократичної тяганини, Польща не зобов’язує осіб, які тікають з України від війни, реєструватися у пунктах прийому біженців. Також не варто думати про документаційні формальності. Про це можна прочитати на веб-сайті Центрального офісу.

Влада Польщі також заспокоїла і тих громадян України, які перебували на території Польщі до 24 лютого, а тепер не мають змоги повернутися додому.

Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні – йдеться у повідомленні для українських громадян на сайті Офісу для іноземців у Польщі.

Фото: офіційний Facebook Granica

Які документи необхідні для перетину кордону?

Процес перетину польського кордону зараз спростився до свого історичного мінімуму. Під час бойових дій в Україні, українцям дозволено перетинати кордон Польщі:

Без візи;

Без запрошення на роботу;

Без закордонного паспорту (достатньо документа, що посвідчує особу).

Для виїзду дітей до 16 років достатньо свідоцтва про народження. Діти можуть виїжджати з одним із батьків без офіційного дозволу іншого з батьків. Якщо дитина їде з кимось зі знайомих – потрібно мати офіційний дозвіл одного з батьків, завірений нотаріусом.

Якщо батьки дитини уже перебувають за кордоном, вони повинні надіслати скан-копію ідентичного дозволу на електронну пошту.

Якщо у вас із собою домашні улюбленці – на них теж не потрібні документи.

Також спростилася і ситуація щодо дотримання умов карантину – для перетину кордону не потрібні ПЛР-тести та самоізоляція.

Польща готова всяко допомагати українцям, які були змушені покинути свої домівки через бойові дії в Україні.

Дається змога спокійно жити та працювати, оформити закордонний паспорт уже на території Польщі протягом 14 днів після перетину кордону.

Також можна розраховувати на дешеве, або ж узагалі безкоштовне житло протягом деякого часу.

Українці про підтримку поляків

– У Польщі нас прийняли дуже добре. Господарі квартири, яку винаймаємо, активно цікавились, чим нам потрібно допомогти. Здали в оренду помешкання по великій знижці. Вражені тим як поляки підтримують Україну й українців. В магазинах часто є можливість додати до свого чеку суму грошей, яку покупець хоче пожертвувати на підтримку України – ділиться враженнями Сергій, QA інженер.

Чоловік виїхав із сім’єю до Польщі через повномасштабне вторгнення Росії до України.

Каже: задля пришвидшення процесу не оформляли статус біженця, перебувають у Польщі як туристи – легально це дозволено терміном на дев’яносто днів.

Якщо ж ви вирішили оформити статус біженця, варто розуміти, що він суттєво обмежує ваші права.

Варто чи ні: плюси та мінуси статусу біженця

Плюси:

Статус біженця робиться безкоштовно; Надається безкоштовне житло (спальне місце в осередку для біженців); Безкоштовний і одяг, їжа, консультація у сімейного лікаря; Той же безкоштовний проїзд у громадському транспорті та потягах (із наявністю українського паспорта); Безкоштовна «зелена карта» для страхування машини на 30 днів.

Мінуси:

Вилучення закордонного паспорта терміном від 6 місяців до 2-х років; Заборона на пересування в інші країни, в Україну – зокрема; Заборона на працевлаштування та навчання в університетах (у деяких містах дітям можна відвідувати дитячі садки та школи).

Для оформлення статусу біженця вам необхідно на кордоні або уже з території Республіки Польща звернутися до прикордонної служби або будь-якого її підрозділу з відповідним проханням.

Фото: офіційний Facebook Державної прикордонної служби України

Українці про статус біженця

Та є ті, хто уже встиг подати заяву на оформлення статусу біженця. Вони теж зауважують принципове спрощення процесу переходу кордону та перебування у країні.

Це був вже не один з перших днів війни, тому виглядало наче люди на кордоні працювали краще, швидко сказали що і як оформити і пропустили, допомогли з питаннями про проживання і найближчий транспорт. Житло шукала вже у місті, були люди, які пропонували квартири.

Іра – спеціаліст SMM. Їй 25 років, і виїжджала з країни вона сама. Каже: досі не знає точно, скільки зможе тут перебувати.

– Дали документи для заповнення, заяву на статус біженця, у мене при собі був паспорт закордонний, сказали потрібно буде очікувати на розгляд, також мають видати тимчасове посвідчення.

– На якій формі проживання Ви зараз зареєстровані у Польщі?

– Поки мені сказали, що дозволено перебувати без особливих документів крім власного паспорта, до отримання посвідчення або результату розгляду заяви.

Корисні посилання для людей, що втекли від бойових дій в Україні на територію Республіки Польща:

Пункти прийому біженців для пошуку житла, отримання їжі, одягу та медичних послуг.

Інформація для переселенців.

Інформаційні послуги та телефони довіри у містах Польщі.

Але українцям рекомендовано не поспішати подавати заявку на біженство, якщо є де зупинитись і фінансові можливості.

Тож нагадуємо, що є кілька легальних варіантів перебування закордоном під час війни в Україні з Росією. Крім того, жителі Польщі просять не їхати усім у Краків, Варшаву і Вроцлав — ці міста вже сильно забиті біженцями, волонтерів і житла не вистачає.

Зараз в ЄС безкоштовний проїзд для українців, тож можна їхати не лише у польські міста, але й інші країни Євросоюзу.

До речі, нещодавно ми також писали, які ще країни Європи приймають біженців з України.