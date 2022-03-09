Подорожі та натхнення

Переїзд у Польщу під час війни в Україні: що потрібно знати й до чого готуватися

Вікторія Мельник, практикантка сайту 09 Березня 2022, 19:50
статус біженця
Фото: Getty Images

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