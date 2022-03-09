Переїзд у Польщу під час війни в Україні: що потрібно знати й до чого готуватися

В Україні триває війна. Підступний напад Росії на нашу територію поділила життя людей на “до” та “після”.
Війна змусила нас змінити звичний устрій: ранок починається не з кави, а з моніторингу новин. з повідомлень “як ти?” та “у нас тихо, тривоги не було”. Для когось ранок починається і не в рідних стінах, але…Ранок починається, і ми за це дякуємо.
Вимушені переселенці шукають прихистку у західних областях України, або й узагалі – під спокійним небом інших країн Європи.
За час повномасштабної війни з нашої України виїхало понад 1.7 мільйона людей. Велика частина перетнула кордон із Польщею.
За час повномасштабної війни з нашої України виїхало понад 1.7 мільйона людей. Велика частина перетнула кордон із Польщею.
Статус біженця став варіантом для життя в іншій країні на деякий період. Польща радо приймає наших громадян у себе, і заявляла про такий варіант ще на етапі скупчення російських військ на наших кордонах.
Про це ще 13 лютого заявляв міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.
#Pomagamy????????Dzisiaj o godz.20.00 liczba osób,które uciekły z Ukrainy????????do Polski???????? przekroczyła milion.To milion ludzkich tragedii,milion osób wygnanych z własnych domów przez wojnę.Milion osób,które po przekroczeniu granicy usłyszały od #funkcjonariuszeSG „Jesteście bezpieczni” pic.twitter.com/gFUmOoHrbX— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 6, 2022
#Pomagamy????????Dzisiaj o godz.20.00 liczba osób,które uciekły z Ukrainy????????do Polski???????? przekroczyła milion.To milion ludzkich tragedii,milion osób wygnanych z własnych domów przez wojnę.Milion osób,które po przekroczeniu granicy usłyszały od #funkcjonariuszeSG „Jesteście bezpieczni” pic.twitter.com/gFUmOoHrbX
Тепер, задля мінімізації бюрократичної тяганини, Польща не зобов’язує осіб, які тікають з України від війни, реєструватися у пунктах прийому біженців. Також не варто думати про документаційні формальності. Про це можна прочитати на веб-сайті Центрального офісу.
Влада Польщі також заспокоїла і тих громадян України, які перебували на території Польщі до 24 лютого, а тепер не мають змоги повернутися додому.
Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні – йдеться у повідомленні для українських громадян на сайті Офісу для іноземців у Польщі.
Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні – йдеться у повідомленні для українських громадян на сайті Офісу для іноземців у Польщі.
Процес перетину польського кордону зараз спростився до свого історичного мінімуму. Під час бойових дій в Україні, українцям дозволено перетинати кордон Польщі:
Для виїзду дітей до 16 років достатньо свідоцтва про народження. Діти можуть виїжджати з одним із батьків без офіційного дозволу іншого з батьків. Якщо дитина їде з кимось зі знайомих – потрібно мати офіційний дозвіл одного з батьків, завірений нотаріусом.
Якщо батьки дитини уже перебувають за кордоном, вони повинні надіслати скан-копію ідентичного дозволу на електронну пошту.
Якщо у вас із собою домашні улюбленці – на них теж не потрібні документи.
Якщо у вас із собою домашні улюбленці – на них теж не потрібні документи.
Також спростилася і ситуація щодо дотримання умов карантину – для перетину кордону не потрібні ПЛР-тести та самоізоляція.
Польща готова всяко допомагати українцям, які були змушені покинути свої домівки через бойові дії в Україні.
Дається змога спокійно жити та працювати, оформити закордонний паспорт уже на території Польщі протягом 14 днів після перетину кордону.
Дається змога спокійно жити та працювати, оформити закордонний паспорт уже на території Польщі протягом 14 днів після перетину кордону.
Також можна розраховувати на дешеве, або ж узагалі безкоштовне житло протягом деякого часу.
– У Польщі нас прийняли дуже добре. Господарі квартири, яку винаймаємо, активно цікавились, чим нам потрібно допомогти. Здали в оренду помешкання по великій знижці. Вражені тим як поляки підтримують Україну й українців. В магазинах часто є можливість додати до свого чеку суму грошей, яку покупець хоче пожертвувати на підтримку України – ділиться враженнями Сергій, QA інженер.
Чоловік виїхав із сім’єю до Польщі через повномасштабне вторгнення Росії до України.
Каже: задля пришвидшення процесу не оформляли статус біженця, перебувають у Польщі як туристи – легально це дозволено терміном на дев’яносто днів.
Якщо ж ви вирішили оформити статус біженця, варто розуміти, що він суттєво обмежує ваші права.
Плюси:
Мінуси:
Для оформлення статусу біженця вам необхідно на кордоні або уже з території Республіки Польща звернутися до прикордонної служби або будь-якого її підрозділу з відповідним проханням.
Та є ті, хто уже встиг подати заяву на оформлення статусу біженця. Вони теж зауважують принципове спрощення процесу переходу кордону та перебування у країні.
Це був вже не один з перших днів війни, тому виглядало наче люди на кордоні працювали краще, швидко сказали що і як оформити і пропустили, допомогли з питаннями про проживання і найближчий транспорт. Житло шукала вже у місті, були люди, які пропонували квартири.
Це був вже не один з перших днів війни, тому виглядало наче люди на кордоні працювали краще, швидко сказали що і як оформити і пропустили, допомогли з питаннями про проживання і найближчий транспорт. Житло шукала вже у місті, були люди, які пропонували квартири.
Іра – спеціаліст SMM. Їй 25 років, і виїжджала з країни вона сама. Каже: досі не знає точно, скільки зможе тут перебувати.
– Дали документи для заповнення, заяву на статус біженця, у мене при собі був паспорт закордонний, сказали потрібно буде очікувати на розгляд, також мають видати тимчасове посвідчення.
– На якій формі проживання Ви зараз зареєстровані у Польщі?
– Поки мені сказали, що дозволено перебувати без особливих документів крім власного паспорта, до отримання посвідчення або результату розгляду заяви.
Пункти прийому біженців для пошуку житла, отримання їжі, одягу та медичних послуг.
Інформація для переселенців.
Інформаційні послуги та телефони довіри у містах Польщі.
Але українцям рекомендовано не поспішати подавати заявку на біженство, якщо є де зупинитись і фінансові можливості.
Тож нагадуємо, що є кілька легальних варіантів перебування закордоном під час війни в Україні з Росією. Крім того, жителі Польщі просять не їхати усім у Краків, Варшаву і Вроцлав — ці міста вже сильно забиті біженцями, волонтерів і житла не вистачає.
Зараз в ЄС безкоштовний проїзд для українців, тож можна їхати не лише у польські міста, але й інші країни Євросоюзу.
До речі, нещодавно ми також писали, які ще країни Європи приймають біженців з України.