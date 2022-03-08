Шоу-біз

Сотні тисяч людей вже у безпеці, але мільйони ще під загрозою: Кейт Бланшетт закликала допомогти українцям

Даніела Долотова, редакторка сайту 08 Березня 2022, 03:00
Кейт Бланшет закликала підтримати українців
Фото: Depositphotos

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