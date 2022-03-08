Сотні тисяч людей вже у безпеці, але мільйони ще під загрозою: Кейт Бланшетт закликала допомогти українцям

Кейт Бланшетт стала послом доброї волі ООН у справах біженців ще у далекому 2016 році. Хто б знав, що тепер їй доведеться опікуватись саме українцями, яким доводиться тікати з власних домівок, щоб уберегти своє життя.
Голлівудська акторка не змогла залишитись осторонь війни в Україні, тому закликала весь світ допомогти українцям.
Бланшетт записала ролик на підтримку переселенців та біженців спільно з фондом UNHCR (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців – ред.).
На відео акторка говорить, що кожен може зробити внесок у порятунок життів тих, кого торкнулася кривава рука війни.
Після того, як трагедія накрила Україну, весь світ дивиться та хвилюється за них.
Після того, як трагедія накрила Україну, весь світ дивиться та хвилюється за них.
Тому фонд UNHCR та його партнери знаходяться в Україні та у сусідніх країнах, щоб допомогти переселенцям та прийняти біженців.
Звичайно ж добре, що вже сотні тисяч людей у безпеці. Проте, як відзначила акторка, мільйони ще знаходяться під загрозою.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mary Greenwell (@marygreenwell)
Публикация от Mary Greenwell (@marygreenwell)
Наприкінці відео Кейт Бланшетт попросила пожертвувати кошти у фонд, щоб він і надалі зміг підтримувати українських біженців та переселенців, які того дійсно потребують.
Нагадаємо, раніше Раян Рейнольдс закликав підтримати українців та жертвувати гроші на допомогу українським біженцям.