Сотні тисяч людей вже у безпеці, але мільйони ще під загрозою: Кейт Бланшетт закликала допомогти українцям

Кейт Бланшетт стала послом доброї волі ООН у справах біженців ще у далекому 2016 році. Хто б знав, що тепер їй доведеться опікуватись саме українцями, яким доводиться тікати з власних домівок, щоб уберегти своє життя.

Голлівудська акторка не змогла залишитись осторонь війни в Україні, тому закликала весь світ допомогти українцям.

Бланшетт записала ролик на підтримку переселенців та біженців спільно з фондом UNHCR (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців – ред.).

На відео акторка говорить, що кожен може зробити внесок у порятунок життів тих, кого торкнулася кривава рука війни.

Після того, як трагедія накрила Україну, весь світ дивиться та хвилюється за них.

Тому фонд UNHCR та його партнери знаходяться в Україні та у сусідніх країнах, щоб допомогти переселенцям та прийняти біженців.

Звичайно ж добре, що вже сотні тисяч людей у безпеці. Проте, як відзначила акторка, мільйони ще знаходяться під загрозою.

Наприкінці відео Кейт Бланшетт попросила пожертвувати кошти у фонд, щоб він і надалі зміг підтримувати українських біженців та переселенців, які того дійсно потребують.

Нагадаємо, раніше Раян Рейнольдс закликав підтримати українців та жертвувати гроші на допомогу українським біженцям.