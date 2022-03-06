Ви хоробрі, і ви переможете! — Мей Маск звернулася до українців

Хвиля підтримки України зірками та відомими особистостями не збавляє висот. Не тільки вітчизняні медійні люди записують мотивуючі відео — нас підтримують і за кордоном.

До українського народу у своїх соціальних мережах звернулася і Мей Маск — авторка книжок Жінка, яка має план, Мій син — Ілон Маск: як виростити генія та інших. У минулому вона була південно-африканською та канадською моделлю.

На відео жінка стоїть у вишитій сукні української дизайнерки Юлії Магдич, а на фоні — власна книга в українському виданні.

Привіт. Мене звати Мей Маск, і моя українська видавчиня просить звернутися до вас, українці! Весь світ спостерігає за всім, що відбувається — ми дуже засмучені, це трагедія.

Мей Маск висловила захоплення українському народові, його мужності та незламності.

Ми вражені тим, наскільки відважними є кожен з вас, і ми продовжимо допомагати вам усім, чим тільки зможемо. Ви боретеся за збереження вашої свободи, ви хоробрі, і ви переможете!

Також вона подякувала і небайдужим росіянам, які все-таки виходять на протести в Росії. Адже світ вірить: війну в Україні все ще можна спинити, якщо усунути проблему зсередини країни-агресорки.

Але я також хочу подякувати росіянам, які протестують. Ми сподіваємося, що все це скоро закінчиться. Ми продовжуємо говорити: зупиніть війну! Просто зупиніть війну.

Нещодавно і син Мей Маск висловив підтримку Україні, ба більше — Ілон Маск обговорив деталі співпраці із президентом Володимиром Зеленським.