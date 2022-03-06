Підкорювач космосу залишається з нами! Зеленський та Маск обговорили нові деталі співпраці

У цей час, коли ворог безпощадно нас атакує, залишає без телебачення та зв’язку, закидає інтернет-фейками, нам як ніколи потрібно бути інформованими про події.

Для цього Україна звернулася до відомого винахідника Ілона Маска, щоб отримати Starlink.

Це супутниковий інтернет Ілона Маска.

Винахідник уже не лишився осторонь цього жахливого конфлікту та надіслав нам на допомогу першу партію станцій супутникового інтернету.

Володимир Зеленський продовжив співпрацю з відомим мільярдером. Він поговорив з ним онлайн про нову партію Starlink.

— Обговорили можливі космічні проекти. Але це вже після війни, — наголосив президент у своєму Twitter.

Нашу країну підтримують багато людей по всьому світу. Зірки та бренди збирають кошти для солдатів та наших біженців. Раніше ми розповідали, як кожен може допомогти армії України.