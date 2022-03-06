Покоритель космоса остается с нами! Зеленский и Маск обсудили новые детали сотрудничества

В это время, когда враг беспощадно нас атакует, оставляет без телевидения и связи, закидывает интернет-фейками, нам как никогда нужно быть информированными о событиях.

Для этого Украина обратилась к известному изобретателю Илону Маску, чтобы получить Starlink.

Это спутниковый интернет Илона Маска.

Изобретатель уже не остался в стороне от этого ужасного конфликта и прислал нам на помощь первую партию станций спутникового интернета.

Владимир Зеленский продолжил сотрудничество с известным миллиардером. Он поговорил с ним онлайн о новой партии Starlink.

— Обсудили возможные космические проекты. Но это уже после войны, — подчеркнул президент в своем Twitter.

Нашу страну поддерживают многие люди по всему миру. Звезды и бренды собирают деньги для солдат и наших беженцев. Ранее мы рассказывали, как каждый может помочь армии Украины.