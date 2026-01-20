Як отримати направлення на ВЛК через Резерв+ — покроковий гайд

Неодноразові походи до ТЦК неабияк втомлювали військових, тому Міноборони поступово додає все більше функцій у застосунок Резерв+. Тепер у ньому з’явилася можливість отримати електронне направлення на проходження ВЛК. Розповідаємо, що про це відомо.

Як отримати електронне направлення на ВЛК у Резерв+

Щоб скористатися сервісом, дотримайся такого алгоритму дій:

Надішли запит у Резерв+. Дочекайся підтвердження запиту керівником ТЦК. Невдовзі тобі прийде сповіщення з номером реєстрації направлення, адресою медзакладу та підписом керівника ТЦК.

Як пройти ВЛК за електронним направленням

У Міноборони повідомили, що з 31 січня 2025 з’явилася можливість самостійного генерування направлення на ВЛК. Після генерування, тобі прийде сповіщення протягом доби з усією необхідною інформацією.

У сповіщенні будуть вказані такі дані:

номер і дата реєстрації направлення;

адреса закладу охорони здоров’я для проходження ВЛК;

дані керівника ТЦК, який підписав направлення.

Цього сповіщення та наявної інформації достатньо для планування огляду. Після того, як ти пройдеш огляд, члени комісії надсилають дані до ТЦК. Після цього інформація потрапить до реєстру Оберіг. Оновлений військово-обліковий документ з’явиться у застосунку, тож зайвий раз відвідувати ТЦК не потрібно.

Якщо військовозобов’язаний не прийшов на ВЛК у визначену дату, направлення лишається чинним протягом 30 днів. Після 30 днів доведеться наново надсилати запит на проходження ВЛК.

У Міноборони додали, що повістки на проходження ВЛК залишаться паперовими, їх відправлятимуть поштою. Оновлювати інформацію та проходити ВЛК українці повинні щороку.

Ми також розповідали, чи можна оскаржити рішення ВЛК.

