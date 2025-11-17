Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є відстрочка від мобілізації — пояснює юрист

Проходження військово-лікарської комісії є обов’язковою, затвердженою законодавчо, частиною мобілізаційного процесу, адже саме ВЛК визначає стан здоров’я призовника та його придатність до військової служби.

Та чи потрібно проходити ВЛК, якщо є відстрочка від мобілізації — розповідаємо у матеріалі.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є відстрочка або підстави для неї

Чи відповідає правовим нормам практика, коли людину, яка має відстрочку від мобілізації, направляють на проходження військово-лікарської комісії? Це питання порталу mc.today докладно роз’яснив військовий адвокат Артем Бондар.

Військовозобов’язані, які подали заяву на відстрочку до ТЦК, не можуть бути направлені на ВЛК до прийняття рішення відповідною комісією.

Це передбачено постановою 560 КМУ (пункт 63), яка регулює порядок мобілізації.

Однак, після надання відстрочки людина може бути направлена на ВЛК для уточнення ступеня придатності.

Водночас якщо військовозобов’язаний не перебуває на обліку, він зобов’язаний пройти всі етапи оформлення, включно з медоглядом.

Кого і за яких умов можуть примусити пройти ВЛК

Проте варто враховувати важливі нюанси. Як зазначає Артем Бондар, військово-лікарська комісія також обов’язкова для:

тих, хто змінює статус: призовник на військовозобов’язаний;

тих, хто проходив медогляд понад п’ять років тому;

військовозобов’язаних, яких раніше визнали обмежено придатними до служби.

У період мобілізації та воєнного стану висновок ВЛК залишається чинним протягом одного року. Але нині діє іще одна обов’язкова до виконання постанова:

Згідно з новими правилами, особи з відстрочкою або без неї мають пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року.

Що робити у разі відмови розглянути заяву на відстрочку

Якщо ТЦК відмовляє у розгляді заяви, посилаючись на відсутність чи застарілість висновку військово-лікарської комісії, військовозобов’язаний може звернутися зі скаргою до обласного ТЦК або до суду.

Дізнайся також, чи можна оскаржити рішення ВЛК та як це зробити: пояснив адвокат.

