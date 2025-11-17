Нужно ли проходить ВВК, если есть отсрочка от мобилизации — объясняет юрист

Прохождение военно-врачебной комиссии является обязательной, утвержденной законодательно частью мобилизационного процесса, ведь именно ВЛК определяет состояние здоровья призывника и его пригодность к военной службе.

Но нужно ли проходить ВЛК, если есть отсрочка от мобилизации — рассказываем в материале.

Нужно ли проходить ВВК, если есть отсрочка или основания для нее

Соответствует ли правовым нормам практика, когда человека, имеющего отсрочку от мобилизации, направляют на прохождение военно-врачебной комиссии? Этот вопрос порталу mc.today подробно разъяснил военный адвокат Артем Бондарь.

Военнообязанные, подавшие заявление на отсрочку в ТЦК, не могут быть направлены на ВВК до принятия решения соответствующей комиссией.

Это предусмотрено постановлением 560 КМУ (пункт 63), регулирующим порядок мобилизации.

Однако после предоставления отсрочки человек может быть направлен на ВВК для уточнения степени пригодности к военной службе.

В то же время, если военнообязанный не состоит на учете, он обязан пройти все этапы оформления, включая медосмотр.

Кого и при каких условиях могут вынудить пройти ВЛК

Однако следует учитывать важные нюансы. Как отмечает Артем Бондарь, военно-врачебная комиссия так же обязательна для:

тех, кто изменяет статус: призывник на военнообязанный;

тех, кто проходил медосмотр более пяти лет назад;

военнообязанных, ранее признанных ограниченно годными к службе.

В период мобилизации и военного положения вывод ВВК остается действующим в течение одного года. Но сейчас действует еще одно обязательное для выполнения постановление.

Согласно новым правилам лица с отсрочкой или без нее должны пройти ВВК до 4 февраля 2025 года.

Что делать в случае отказа рассмотреть заявление на отсрочку

Если ТЦК отказывает в рассмотрении заявления, ссылаясь на отсутствие или устаревший вывод военно-врачебной комиссии, военнообязанный может обратиться с жалобой в областной ТЦК или в суд.

