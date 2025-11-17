Стиль жизни

Нужно ли проходить ВВК, если есть отсрочка от мобилизации — объясняет юрист

Ольга Петухова, редактор сайта 17 ноября 2025, 12:45 2 мин.
Нужно ли проходить ВВК, если есть отсрочка от мобилизации — объясняет юрист
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь