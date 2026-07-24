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Замаскована під бургер: у Чернігові на блокпост принесли саморобну вибухівку

Марина Слизовська 24 Липня 2026, 18:49 1 хв.
Вибухівка у Чернігові на блокпості
Фото Служба Безпеки України

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