Замаскована під бургер: у Чернігові на блокпост принесли саморобну вибухівку

У Чернігові намагалися підірвати військових, які перебували на одному з блокпостів. Жінка принесла туди саморобний вибуховий пристрій, який перед цим сховали в коробку від бургера.

У Нацполіції Чернігівщини повідомили, що вибухівка була у коробці з мережі McDonald’s.

Відомо, що жінку затримали, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру.

Слідчі СБУ за процесуального керівництва прокуратури проводять необхідні процесуальні заходи.

Деталі цього інциденту обіцяють оприлюднити згодом.

Раніше повідомлялося, що безробітний чоловік готував подвійний теракт в Івано-Франківську.

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