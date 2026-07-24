Для тебя Война в Украине

Замаскирована под бургер: в Чернигове на блокпост принесли самодельную взрывчатку

Марина Слизовская 24 июля 2026, 18:49 1 мин.
Взрывчатка в Чернигове на блокпосте
Фото Служба Безопасности Украины

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