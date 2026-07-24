Замаскирована под бургер: в Чернигове на блокпост принесли самодельную взрывчатку

В Чернигове пытались взорвать военных, находившихся на одном из блокпостов. Женщина принесла туда самодельное взрывное устройство, которое перед этим спрятали в коробку от бургера.

В Нацполиции Черниговщины сообщили, что взрывчатка была в коробке из сети McDonald’s.

Известно, что женщину задержали, решается вопрос по поводу сообщения ей о подозрении.

Следователи СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры проводят необходимые процессуальные мероприятия.

Детали этого инцидента обещают обнародовать со временем.

Ранее сообщалось, что безработный мужчина готовил двойной теракт в Ивано-Франковске.

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